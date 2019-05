Merkel współpracy z Salvinim nie chce

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wykluczyła otwarcie się Europejskiej Partii Ludowej na współpracę z wicepremierem Włoch i przywódcą prawicowej Ligi Matteo Salvinim po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

„Jest przecież oczywiste, że na przykład w polityce migracyjnej wychodzimy z zupełnie różnych założeń. Samo to jest powodem, dla którego EPL nie otworzy się na partię pana Salviniego” - powiedziała szefowa niemieckiego rządu w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika „Sueddeutsche Zeitung”.

„Jest pewne, że podczas wyborów przewodniczącego Komisji Europejskiej (kandydat EPL na to stanowisko - PAP) Manfred Weber nie będzie uzależniał się od głosów tych partii. Czy go wybiorą, czy nie - na to nie ma wpływu” - dodała.

Merkel sceptycznie odniosła się jednak do pomysłu nałożenia sankcji na kraje rządzone przez partie prawicowo-populistyczne.

„Wykorzystamy całe spektrum traktatu lizbońskiego. Inne kroki wymagają zmiany traktatów (unijnych - PAP)” - zaznaczyła przypominając, że UE ma do dyspozycji środki przewidziane przez art. 7 traktatu o UE. „Żeby wprowadzić bardziej surowe sankcje, musielibyśmy zmienić traktat lizboński, co musiałoby zostać przyjęte jednomyślnie. Ponieważ to państwa członkowskie decydują o traktatach, nie będzie to takie proste” - powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

Merkel uważa, że obecnie należy walczyć o zasady i fundamentalne wartości. „O tym, czy pozwolimy populizmowi rozprzestrzeniać się, czy też w końcu zwycięży poczucie wspólnej odpowiedzialności, zdecydują szefowie państw i rządów. Dotychczas to się udawało” - oświadczyła.

„Aby uniknąć zagrożeń dla Europy, powinniśmy się stawiać w sytuacji innych, wykazywać gotowość do kompromisu, być szczerym i obchodzić się ze sobą w sposób koncyliacyjny” - postulowała kanclerz Niemiec.

PAP/ as/