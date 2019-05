Algorytm zweryfikuje, czy gracz LOTTO jest pełnoletni

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, dołącza do II edycji programu GovTech Polska. Spółka szuka rozwiązania, które będzie w stanie zweryfikować wiek osoby korzystającej z maszyny samoobsługowej do zakupu kuponów gier liczbowych i zdrapek na podstawie analizy obrazu z kamery zainstalowanej w maszynie samoobsługowej, tak by umożliwić zgodnie z prawem oraz przestrzeganymi w spółce zasadami odpowiedzialnej gry, zakup produktów LOTTO.

Inspiracją do przygotowania wyzwania w ramach programu z jednej strony jest optymalizacja poziomu bezpieczeństwa grających na każdym możliwym urządzeniu, na którym oferowane są gry LOTTO. Z drugiej – trendy w zakresie samoobsługi, a nawet trend „bezobsługowy” – są one co raz bardziej zauważalne w branży sprzedaży detalicznej.

W listopadzie ubiegłego roku ruszyła pilotażowa edycja rządowego programu GovTech Polska, który miał wypracować nowe podejście do zamówień publicznych i pokazać, że wyzwania sektora publicznego mogą być atrakcyjne dla startupów i MŚP. Przez 6 miesięcy trwania I edycji program zgromadził prawie 300 chętnych do rozwiązania pięciu stawianych przez administrację wyzwań. Po spektakularnym sukcesie ruszył nabór na kolejne wyzwania.

– Liczymy na współpracę z podmiotami wyspecjalizowanymi w zaawansowanej analizie obrazu z kamer i machine learning. Szukamy firm technologicznych do opracowania systemu weryfikacji wieku gracza w maszynach samoobsługowych, które nie będą wymagać wsparcia pracowników punktów sprzedaży przy weryfikacji wieku. W tej chwili urządzenia tego typu, a jest ich ponad 500, mogą funkcjonować tylko i wyłącznie w miejscach, w których ich prace nadzoruje człowiek. Jeżeli znajdziemy odpowiednich partnerów i satysfakcjonujące dla nas rozwiązanie, to nie wykluczamy wdrożenia tego typu systemu w innych obszarach naszej działalności, zarówno w sprzedaży online, jak i w salonach gier na automatach – mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. Odbiorcą rozwiązania są klienci LOTTO, którzy zyskają większy dostęp do swoich ulubionych gier liczbowych i loterii pieniężnych

– Wdrożenie optymalnego rozwiązania może pozwolić nam na zwiększenie sprzedaży poprzez ustawienie maszyn samoobsługowych w miejscach, w których nie ma możliwości uruchomienia tradycyjnej kolektury, a wszystko to z przestrzeganiem zasad odpowiedzialnej gry. Mógłby to być także nowy model współpracy z naszymi partnerami handlowymi sprzedającymi nasze produkty. Konsekwencją tych działań byłoby przekazywanie jeszcze większych środków na rozwój polskiego sportu oraz kultury narodowej – podkreśla Olgierd Cieślik.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w otwartych konsultacjach pomysłów, mogą dokonać zgłoszenia drogą mailową lub stawić się bezpośrednio na spotkanie, które odbędzie się w ramach jednej z największych konferencji technologicznych w Europie - ImpactCEE, 22 maja w Krakowie. Obok standardowych prezentacji zostały zaplanowane sesje Q&A oraz indywidualne spotkania z przedstawicielami zamawiających. W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele firm, środowisk naukowych, jak i osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące poszukiwanego przez Totalizator Sportowy rozwiązania znajdują się pod adresem: https://www.totalizator.pl/wspolpraca/postepowania-ofertowe?id=2bc24.

Więcej informacji o ImpactCEE oraz programie GovTech Polska dostępnych jest na: https://govtech.gov.pl.

Totalizator Sportowy/ as/