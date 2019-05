Nord Stream 2 nie będzie gotowy na koniec tego roku

Gazociąg Nord Stream 2 może być oddany do eksploatacji w II połowie 2020 r. wobec wcześniej zakładanego terminu pod koniec 2019 r., wynika z dokumentacji środowiskowej projektu, opublikowanej na stronie internetowej Duńskiej Agencji Energii (Energistyrelsen).

Według harmonogramu projektu, będącego częścią załączonego do dokumentacji „Non-technical summary”, etap budowy i oddania do eksploatacji przewidziano od I poł. 2018 r. do II poł. 2020 r.

Nord Stream 2 AG złożył w Duńskiej Agencji Energii dodatkową dokumentację środowiskową w związku z alternatywną trasą gazociągu, która miałaby przebiegać po szelfie kontynentalnym na południe od Bornholmu. Konsultacje publiczne tych dokumentów potrwają do 10 czerwca.

Wniosek o pozwolenie na budowę dla podstawowej trasy (w tym dokumentacja środowiskowa) został wysłany do odpowiednich władz wszystkich zaangażowanych krajów w kwietniu 2017 r. W Niemczech, Szwecji, Finlandii oraz w Rosji pozwolenia zostały udzielone. W Danii zgłoszenie trasy podstawowej jest oceniane przez ministra spraw zagranicznych.

Ponieważ nie jest jasne, kiedy zalecenie ministra spraw zagranicznych zostanie wydane, spółka Nord Stream 2 AG wytyczyła trasę poza duńskimi WT na północ i zachód (trasa PZ) Bornholmu. Trasa ta została wybrana po tym, jak władze duńskie poinformowały w piśmie z listopada 2017 r., że obszar sporny pomiędzy Danią a Polską nie jest dostępny dla trasy gazociągów, którą Nord Stream 2 AG wcześniej opracował. Raport OOŚ oraz wniosek o pozwolenie dla trasy PZ zostały złożone do rozpatrzenia w Duńskiej Agencji Energetycznej (DEA) w sierpniu 2018 r. - czytamy w materiale.

Biorąc pod uwagę dokonane ostatnio wytyczenie granic między duńską a polską strefą ekonomiczną, Nord Stream 2 AG opracował trasę poza duńskimi wodami terytorialnymi na południowy-wschód od Bornholmu oraz od podstawowego wariantu przebiegu trasy.

Proponowaną trasę NSP2 oceniono jako realną alternatywę w porównaniu z podstawowym wariantem trasy” - czytamy dalej.

Nord Stream 2 to projekt budowy gazociągu poprowadzonego po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec, głównie po trasie istniejącego gazociągu Nord Stream. Właścicielem spółki celowej realizującej projekt jest Gazprom, a finansowanie mają zapewnić koncerny Engie, OMV, Shell, Uniper i Wintershall.

(ISBnews)SzSz