Totalizator Sportowy wspiera Business & Science Poland

Dzisiaj w Brukseli odbyło się uroczyste otwarcie Business Poland House, ośrodka dla biznesu i nauki, który ma wspierać między innymi rozwój oraz współpracę polskich pracodawców, a także reprezentować ich interesy na szczeblu europejskim. W wydarzeniu wzięli udział Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego oraz Magdalena Kopka-Wojciechowska, członkini zarządu Totalizatora Sportowego.

Eksperci Business & Science Poland mają zajmować się między innymi wsparciem polskich firm oraz nauki na forum instytucji Unii Europejskiej, tak aby prawo ustanawiane na szczeblu unijnym w większym niż dotychczas stopniu uwzględniało interesy polskiej gospodarki oraz przedsiębiorstw.

W wydarzeniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest inicjatywa Business Poland House.

Regulacyjne wsparcie dla naszych przedsiębiorstw w Brukseli tworzy odpowiednie pole do rozwinięcia ich skrzydeł – oświadczył Mateusz Morawiecki.

W ciągu ostatnich lat Totalizator Sportowy przeszedł najważniejsze zmiany w całej ponad 60-letniej historii. Wykorzystane one były do wprowadzenia szeregu innowacji oraz rewolucji technologicznej firmy. Wejście do obszaru online pod koniec ubiegłego roku spowodowało, że wpływ na działalność spółki pośrednio mają także takie regulacje jak Audiovisual Media Services Directive czy Digital Single Market. Współpraca z Business & Science Poland w większym stopniu umożliwi Totalizatorowi Sportowemu jeszcze lepsze monitorowanie procesu legislacyjnego oraz inicjatyw związanych z branżą hazardową na poziomie europejskim. Ponadto celem Totalizatora Sportowego, tak jak i innych loterii państwowych, jest zapewnienie poszanowania zasady niezależności rynków hazardowych w krajach UE oraz zwiększenie skuteczności walki z nielegalnymi operatorami gier i zakładów.

