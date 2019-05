Citi Handlowy bierze 8 proc. prowizji

Karty Revoluta służą do tego, aby unikać kosztów przewalutowania, co oznaczać może spore oszczędności dla klientów. I być może dlatego Citi Handlowy uznał, że spora część tych oszczędności powinna trafić do jego kieszeni – pisze portal money.pl

O sprawie poinformował czytelnik, który sprzedaje zdjęcia kosmosu na całym świecie. Aby nie ponosić kosztów przewalutowania, zdecydował się skorzystać z usług Revoluta, fintechu z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wszystko świetnie działało, dopóki przedsiębiorca nie zerknął w historię rachunku.

Okazało się, że od każdego zasilenia konta Revoluta, dokonywanego z karty, Citi Handlowy pobierał prowizję na poziomie aż 8 proc.! Jak wyliczył przedsiębiorca, od zasilenia kwotą 2 tys. zł, Citibank Handlowy pobrał 152 zł.

Okazuje się, że tak horrendalnie wysokie prowizje są zapisane w tabeli opłat i prowizji. Tyle że nie ma jasnego stwierdzenia w tejże tabeli, że karta Revoluta podpada pod transakcję gotówkową. Zdaniem przedsiębiorcy, bank po prostu nie informuje jasno klientów, za co pobiera środki.

**Cały tekst można przeczytać” na money.pl

Oprac. MS