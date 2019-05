Lotos Kolej korzysta już z unijnej procedury tranzytu

Kolejowa spółka przewozowa grupy Lotos otrzymała pozwolenie na korzystanie z unijnej procedury tranzytu dla towarów przewożonych koleją. Wdrożenie tej procedury przyspieszy proces i poprawi dokładność rozkładu jazdy w przewozach towarowych Lotos Kolej - podał Lotos.

Jak poinformował Lotos, upoważnienie do stosowania procedury tranzytu to duże usprawnienie kolejowych usług transportowych realizowanych przez grupę. Wiąże się ono ze znacznymi uproszczeniami dotyczącymi transportu kolejowego, przede wszystkim ze zniwelowaniem opóźnień spowodowanych koniecznością sporządzenia dodatkowego dokumentu przewozowego podczas przekraczania granic Unii Europejskiej oraz państw zrzeszonych w Konwencji Międzyrządowej Organizacji do Spraw Międzynarodowych Przewozów Kolejami (COTIF).

Dzięki pozwoleniu, Lotos Kolej znalazła się w gronie 58 przewoźników z 25 europejskich państw, które są uprawnione do stosowania kolejowych listów przewozowych jako zgłoszeń tranzytowych. Jednocześnie należąca do grupy Lotos spółka, jest czwartym polskim przewoźnikiem kolejowym znajdującym się na liście.

Jak przekazał Lotos, nowe pozwolenie daje przewoźnikowi nowe możliwości oferowania przewozów w ramach unijnej procedury tranzytowej.

Wpływa to pozytywnie na jakość świadczonych usług klientom, szczególnie tym przewożącym towary na coraz bardziej popularnym korytarzu wschód-zachód, również poza granice Unii Europejskiej - ocenił Lotos.

SzSz(PAP)