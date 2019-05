Polscy programiści należą do najlepszych

Polska nie jest w stanie konkurować np. finansowo z technologicznymi gigantami w produkcji samochodów autonomiczych, ale opracowane przez naszych informatyków programy sterujące wcale nie są gorsze - powiedział szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

„Nasi programiści tworzą algorytmy, które umożliwiają autom samojezdnym bezpieczne poruszanie się po drogach. Dzięki tym algorytmom powstają czujniki umożliwiające rozpoznawanie innych pojazdów, pieszych na drodze czy warunków atmosferycznych” - powiedział.

Arak przypomniał, że w rankingu serwisu HackerRank oceniającego jakość specjalistów od IT, w którym wzięło udział 300 tys. programistów z całego świata, Polacy zajęli trzecie miejsce. Lepsi byli jedynie Chińczycy i Rosjanie, natomiast w tyle zostali Japończycy (6 miejsce), Niemcy (14), Koreańczycy (22), Amerykanie (28) czy Brytyjczycy (29). Natomiast - jak zaznaczył - w pisaniu algorytmów polscy programiści znaleźli się na drugim miejscu zaraz za Rosjanami. Dyrektor PIE podkreślił przy tym, że udział programistów ze stażem 5-10 lat jest u nas wyższy niż u naszych sąsiadów ze Wschodu, co - jak zinterpretował - oznacza, że mają „większe doświadczenie”.

„Polska ma ogromny potencjał kadrowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie bardzo aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia sztucznej inteligencji” - ocenił Arak. Zaznaczył, że jeżeli ten potencjał uda się „odpowiednio” wykorzystać to „z informatyki jako dziedziny nauki możemy przejść do prawdziwego przemysłu 4.0, w tym tworzenia niezbędnego komponentu do budowania autonomicznych samochodów”.

Podkreślił przy tym, że to właśnie rozwiązania informatyczne wymagające bardzo skomplikowanego oprogramowania, zaważą o tym, kto zwycięży w wyścigu o opracowanie autonomicznego auta. „W tym procesie liczy nie tylko wiedza, ale też wytrwałość, a tej polskim programistom nie brakuje”.

„Nasi specjaliści od IT należą do jednych z najbardziej zdeterminowanych i niepoddających się łatwo - podsumował.

Polskim informatykiem, który w branży uchodzi za symbol sukcesu jest Tomasz Czajka, który od 2014 roku pracuje dla koncernu Space Exploration Technologies (SpaceX) należącym do Eltona Muska. Czajka specjalizuje się w tworzeniu systemów sterowania i był w zespole inżynierów, dzięki którym Muskowi udało się w ubiegłym roku wysłać w kosmos superciężką rakietę Falcon Heavy. Wcześniej pracował dla Google.

„Biorąc pod uwagę jakość szkolenia polskich programistów a także liczbę absolwentów, którzy co roku wchodzą na rynek informatyka, jest jedną z naszych specjalności, która będzie przyciągać zagranicznych inwestorów” - powiedział. Dodał, że to oni mają szansę „wymyśleć inteligentną specjalizację, zwłaszcza w rodzących się sektorach”.

4 stycznia tego roku w Polsce zarejestrowana została spółka Tesla Poland z siedzibą w Warszawie.

