Ełk: Budowa kładki nad jeziorem wstrzymana

Z powodu zbyt wysokich cen ofert unieważniono przetarg na budowę 220-metrowej kładki pieszo-rowerowej, która miała połączyć brzegi Jeziora Ełckiego (woj. warmińsko-mazurskie). Realizacja tej inwestycji zostanie wstrzymana - zapowiedziały władze Ełku.

Jak poinformował ełcki urząd miasta, kwoty zaproponowane przez oferentów ponad dwukrotnie przekroczyły budżet przeznaczony na ten cel. W rezultacie prezydent Tomasz Andrukiewicz unieważnił przetarg i zapowiedział, że inwestycja nie będzie w tej chwili realizowana.

„Aktualnie mamy inne priorytety, takie jak przebudowa ul. Wojska Polskiego, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 ze żłobkiem i przedszkolem czy budowa ul. Norwida” - wyjaśnił.

Lokalny samorząd zamierzał przeznaczyć na budowę kładki przez jezioro ponad 9,9 mln zł, z czego większość to dofinansowanie pozyskane z UE. Trzy firmy, które przystąpiły do przetargu, chciały od 22,8 do 27,9 mln zł.

W ocenie władz miejskich, powtórne ogłoszenie przetargu nie pozwoli osiągnąć niższych ofert, a wpływ na to ma przede wszystkim „wielość inwestycji, problemy ze znalezieniem wykonawców i rosnące koszty pracy”.

Dlatego obecnie realizację tej inwestycji wstrzymano. „Powrót do przetargu będzie możliwy dopiero wtedy, gdy miastu uda się pozyskać więcej środków finansowych z UE, a ceny rynkowe materiałów i wykonania nie będą tak wysokie” - zapowiedział Andrukiewicz.

Pierwotnie miasto planowało, że budowa kładki pieszo-rowerowej przez Jezioro Ełckie zacznie się jeszcze w tym roku i zakończy w 2020 r. Kładka o długości ponad 220 m miała być zawieszona 5 m nad lustrem wody, żeby mogły pod nią swobodnie przepływać łodzie. Przedsięwzięcie miało umożliwić rowerzystom i pieszym wycieczki wokół jeziora i podnieść atrakcyjność turystyczną Ełku. PAP/ as/