Austria: Rząd w kryzysie po rosyjskiej aferze

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz i prezydent tego kraju Alexander Van der Bellen spotkali się w niedzielę w Wiedniu, aby omówić obecny kryzys rządowy i dalsze działania do czasu rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Jak pisze niemiecka agencja dpa, na razie jako prawdopodobny termin tego głosowania uznaje się wrzesień.

Politycy nie wydali oświadczeń przed spotkaniem.

Kurz w sobotę wieczorem zapowiedział przeprowadzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych w najwcześniejszym możliwym terminie w związku ze skandalem z udziałem wicekanclerza Heinza-Christiana Strachego, szefa koalicyjnej partii Austriackiej Partii Wolności (FPOe).

W wydanym oświadczeniu wyjaśnił, że FPOe, która od grudnia 2017 r. jest koalicyjnym partnerem jego Austriackiej Partii Ludowej (OeVP), niweczy jego plany przeprowadzenia reform. W jego ocenie FPOe nie sprawia wrażenia, że zamierza zmienić swoje postępowanie. Wykluczył też koalicyjny sojusz z Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPOe), argumentując, że pozwoliłoby on jego gabinetowi na prowadzenie polityki ograniczania wydatków i redukcji podatków.

Kryzys rządowy w Austrii wybuchł w związku z nagraniem wideo opublikowanym w piątek przez niemieckie gazety „Sueddeutsche Zeitung” i „Spiegel”, w którym Strache oferuje państwowe kontrakty rzekomej inwestorce z Rosji w zamian za pomoc w uzyskaniu przez FPOe lepszego wyniku w wyborach.

Strache w sobotę po spotkaniu z Kurzem podał się do dymisji ze stanowiska wiceszefa rządu i przewodniczącego FPOe.

W rozmowie, do której miało dojść na Ibizie w lipcu 2017 roku, tj. kilka miesięcy przed wyborami do austriackiego parlamentu, pada pomysł, by kobieta podająca się za krewną jednego z rosyjskich oligarchów wykupiła połowę udziałów w najpoczytniejszej austriackiej gazecie „Kronen Zeitung”, aby ta wspierała FPOe przed wyborami. W zamian miała otrzymać po wyborach od FPOe kontrakty publiczne pod warunkiem, że partia ta wejdzie do rządu. Uczestnicy spotkania omawiają też sposoby finansowego wsparcia FPOe z obejściem obowiązujących przepisów.

W wyborach z października 2017 roku FPOe zajęła trzecie miejsce - za OeVP i socjaldemokratami - uzyskując 26 proc. głosów.

AKTUALIZACJA

Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen powiedział w niedzielę po spotkaniu z kanclerzem Sebastianem Kurzem, że chce, by wymuszone kryzysem rządowym przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się w kraju we wrześniu.

„Nowy początek powinien nastąpić szybko, tak szybko, jak pozwalają na to zapisy austriackiej konstytucji, jestem więc za tym, by wybory odbyły się we wrześniu, a w miarę możliwości na początku września” - oświadczył Van der Bellen.

Podkreślił, że ważne jest, by Austriacy mogli odbudować nadszarpnięte skandalem zaufanie do rządzących nimi polityków.

Kurz podkreślił z kolei, że przyspieszone wybory „to nie życzenie, ale konieczność”. Dodał, że po publikacji kompromitującego nagrania z udziałem wicekanclerza Heinza-Christiana Strachego nie mógł przejść nad tą sprawą do porządku dziennego.

Zapowiedział, że będzie rozmawiał z Norbertem Hoferem, po dymisji Strachego wyznaczonym na nowego szefa koalicyjnej Austriackiej Partii Wolności (FPOe). W miesiącach poprzedzających przyspieszone wybory należy utrzymać w kraju maksymalną stabilność - podkreślił, dodając, że w tym celu chce kontynuować pracę oraz „zachować zdolność działania na szczeblu europejskim”. Zapowiedział też, że odbędzie spotkania ze wszystkimi partiami.

Zaznaczył, że należy dogłębnie wyjaśnić wszystkie wątpliwości, które pojawiły się w związku z nagraniem, w tym jak ono powstało i na czyje zlecenie.

Zamiar spotkania się z nowym szefem FPOe wyraził również Van der Bellen.

Jak pisze austriacka agencja APA, w niedzielę po południu mają się odbyć konsultacje dotychczasowych koalicjantów, FPOe i Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) Kurza, w sprawie działań po rozpadzie koalicji.

Politycy nie odpowiadali na pytania dziennikarzy, w związku z czym nadal nie wiadomo, czy nowy szef FPOe Hofer obejmie urząd wicekanclerza ani czy dotychczasowy minister spraw wewnętrznych Herbert Kickl z ramienia FPOe zachowa stanowisko.

PAP/ as/