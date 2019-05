Premier Morawiecki w „Sieci”: Polska jest na dobrym kursie. Nie zepsujmy tego!

- Stawką jest przyszłość Polski. Proszę, nie zepsujmy tego, nie dajmy się uwieść szarlatanom, którzy już kiedyś pokazali, jak niewiele umieją. Dlatego powtarzam: to nie są wybory europejskie. To są wybory jak najbardziej polskie – zaznacza premier Mateusz Morawiecki. W najnowszym numerze tygodnika „Sieci”, z premierem RP rozmawiają Michał i Jacek Karnowscy. W tygodniku jak zawsze spora dawka opinii i komentarzy poświęconych bieżącym wydarzeniom na scenie politycznej, społecznej i gospodarczej.

Już 26 maja Polacy pójdą do urn, aby decydować o przyszłości Europy i przyszłości Polski na arenie międzynarodowej. – Nikt nie miał złudzeń, że będzie łatwo. Walczymy z połączonymi siłami naszych konkurentów, walczymy o mandaty do Parlamentu Europejskiego. To taka rywalizacja piątek – my mamy naszą piątkę Kaczyńskiego. Opozycja również ma piątkę. Pięć partii złączonych niedobrymi emocjami wobec Prawa i Sprawiedliwości – podkreśla premier Mateusz Morawiecki. – Opozycja dąży do tego, żeby rozhuśtać emocje w Polsce. […] Naszym głównym celem jest europejskość rozumiana jako ciągłe podwyższanie standardu życia rodaków – mówi premier.

W rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskim premier nie unika trudnych tematów. Odnosi się do zarzutów stawianych przez media lewicowe oraz do drażliwych kwestii związanych z Kościołem Katolickim. Mateusz Morawiecki zauważa także, że zachód Europy stoi dziś na rozdrożu. – Wciąż ma ogromne zasoby materialne, ale widać słabnącego ducha, mniej woli walki o lepszą przyszłość, zejście w kierunku konsumpcjonizmu. To są bolączki, które zderzają się z oczekiwaniami społecznymi. Czym jest protest „żółtych kamizelek” we Francji? Protestem ludzi, którzy zrozumieli, że w tym modelu nie będą żyli lepiej niż ich rodzice, pierwszy raz od wielu pokoleń. Ich poczucie sprawiedliwości zostało poważnie zachwiane – mówi Mateusz Morawiecki.

W tygodniku „Sieci” także rozmowa Jacka Karnowskiego z Joachimem Brudzińskim. Naiwnością byłoby sądzić, że te prawie cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości wystarczą, by zlikwidować wszystkie patologie. By naprawić sfery, które nie działają, by odwrócić złe skutki transformacji przeprowadzonej przez liberałów po 1989 r. Udało nam się zrobić dużo więcej niż innym rządom przez cztery lata, ale skala zaniedbań jest tak duża, że potrzeba kolejnych kadencji takich zmian – podkreśla Minister Spraw Wewnętrznych.

Michał Karnowski dyskutuje z Anną Fotygą o sprawach unijnych i polityce europejskiej. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (do których należą eurodeputowani PiS) to trzecia siła w Parlamencie Europejskim – najbardziej transatlantycka, pronatowska i świadoma zagrożeń, również ze strony Rosji – zaznacza posłanka do PE. Anna Fotyga podkreśla, że dla eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości jednym z kluczowych aspektów jest bezpieczeństwo państw Starego Kontynentu. - Dla państw Europy Środkowej i Wschodniej to NATO jest najważniejszym czynnikiem gwarantującym bezpieczeństwo. Od lat zajmuję się w PE kwestiami bezpieczeństwa i wiem, że to wcale nie był oczywisty pogląd, udało nam się jednak do niego przekonać wielu partnerów. Innym elementem jest polityka migracyjna, gdzie postawa prezentowana przez nasz obóz coraz bardziej przekonuje społeczeństwa i decydentów. Nikt tego otwarcie nie powie, ale takie są fakty – mówi Anna Fotyga.

Tygodnik „Sieci” nie unika trudnych tematów związanych z pedofilami ukrytymi w strukturach Kościoła. „Jak nie podążyć drogą Irlandii” – pyta Grzegorz Górny. Do sprawy odnoszą się także Maciej Pawlicki oraz Jan Rokita. - Dziś wszystko wskazuje na to, że emocjonalną kulminacją tegorocznej kampanii europejskiej stał się wielki konflikt ideologiczny o Kościół i religię – stwierdza Jan Rokita na łamach tygodnika „Sieci”. Stanisław Janecki odnosi się do relacji Polski z Izraelem i kwestii ustawy 447, wpisując nasze relacje międzynarodowe oraz konflikty wewnętrzne w kontekst wyborów do Parlamentu Europejskiego. O medialnej i politycznej ofensywie opozycji piszą Aleksander Majewski i Wojciech Biedroń.

To miała być dobrze przygotowana i skoordynowana akcja. Film braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”, który pojawił się w internecie na dwa tygodnie przed wyborami, został natychmiast wykorzystany przez opozycję, która zamierzała rozliczyć się z Kościołem, a przy okazji z Prawem i Sprawiedliwością. Z ust polityków PO-KO, SLD i Nowoczesnej wylały się słowa krytyki pod adresem rządzących, którzy rzekomo kryją pedofilów w sutannach. Nakręcana przez media „salonu” histeria była jak narzędzie, którym zamierzano rozbroić obóz władzy. Jednak okazało się, że antypedofilska fala uderzyła w Grzegorza Schetynę i jego ekipę – zauważają publicyści.

Komisja śledcza ds. Amber Gold wykonała zadanie, prezentując 700-stronicowy raport końcowy. To lektura przytłaczająca. Okazuje się bowiem, że w każdej ważnej instytucji wysokie stanowiska zajmowali ludzie, którzy w sposób mniej lub bardziej zamierzony umożliwili gangsterom kradzież oszczędności kilkunastu tysięcy Polaków – piszą z kolei Marek Pyza i Marcin Wikło w materiale „Państwo słupów” poświęconym kolosalnej aferze Amber Gold, która kwitła w najlepsze pod rządami Platformy Obywatelskiej.

W najnowszym numerze tygodnika Sieci także: wywiad Edyty Hołdyńskiej z Elanem Carrem, pełnomocnikiem Departamentu Stanu USA ds. walki z antysemityzmem; rozmowa Jolanty Gajdy-Zadwornej z Szymonem Majewskim oraz Aleksandry Rybińskiej z Janem Zahradilem, czeskim europosłem, przewodniczącym Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim.

Jeśli pozwolimy tzw. postępowcom, czyli socjalistom, zielonym i skrajnej lewicy oraz oczywiście liberałom, takim jak Macron, decydować o przyszłym losie Unii Europejskiej, odbije się to negatywnie na nas, czyli na takich krajach, jak Polska i Czechy – mówi czeski przedstawiciel w Parlamencie Europejskim.

W tygodniku Sieci nie zabraknie także komentarzy na temat zakończonego Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach oraz ciekawych materiałów poświęconych szeroko rozumianej kulturze. - Dostępny na HBO GO „Czarnobyl” jest jednak czymś więcej niż serialem katastroficznym. To opowieść o systemowym kłamstwie i człowieku sowieckim, który w nim tkwił – pisze Łukasz Adamski recenzując jeden z nowych, serialowych hitów. Ponadto w numerze także ciekawe komentarze bieżących wydarzeń pióra Katarzyny Zybertowicz, Jerzego Jachowicza, Jana Pospieszalskiego, Wiktora Świetlika, Aleksandra Nalaskowskiego, Witolda Gadowskiego, Wojciecha Reszczyńskiego, Krzysztofa Feusette’a, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego czy Marty Kaczyńskiej.

