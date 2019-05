Zmiany w walce o czyste powietrze

Bank Światowy wskazuje, że kanały dystrybucji programu Czyste powietrze powinny zostać poszerzone o samorządy i banki; zmian w tej kwestii można spodziewać się jesienią - poinformował pełnomocnik premiera ds. programu Piotr Woźny.

Woźny powiedział, że do końca czerwca Bank Światowy ma przygotować raport, w którym oceni pierwszy etap wdrażania programu antysmogowego Czyste powietrze. Przygotowanie dokumentu zleciła Komisja Europejska.

„Na pewno w tym raporcie, poza oceną jak ten program został przygotowany i wdrażany, pojawi się propozycja zmian kanałów dystrybucji, chodzi o rozszerzenie sieci dystrybucji” - ocenił pełnomocnik.

Program Czyste powietrze wystartował 19 września 2018 roku. Mimo, że środki na jego realizację pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to operatorem programu jest 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. To do nich składa się wnioski o dofinansowanie termomodernizacji czy wymianę pieców na bardziej ekologiczne. Oprócz dotacji udzielane są również pożyczki.

Woźny poinformował, że w ramach programu złożono do tej pory blisko 52 tys. wniosków o dofinansowanie. Blisko 8 tys. umów zostało już podpisanych na kwotę niemal 140 mln zł. Rząd zamierza przeznaczyć na program 103 mld zł w ciągu 10 lat.

„W każdy tego typu program wpisana jest krzywa uczenia się. Do tej pory nigdy Narodowy Fundusz we współpracy z 16 funduszami tak ambitnego programu nie wdrażał. To co zostało zrobione od 19 września ub.r. (od początku programu) to bardzo dobry rozbieg. Od 1 stycznia mamy wprowadzoną termomodernizacyjną ulgę podatkową, która moim zdaniem będzie hitem tegorocznych rozliczeń podatkowych” - ocenił.

Pełnomocnik zaznaczył, że Bank Światowy nie ma wielu uwag co do meritum programu Czyste powietrze. „Pojawiają się pytania, czy powinniśmy finansować nowo budowane domy, czy finansować kotły węglowe. Ale co do merytoryki nie ma zbyt wielu uwag. Zastrzeżenia są do siatki dystrybucji i tempa realizacji tego programu” - wyjaśnił.

Pytany, kiedy można się spodziewać aktualizacji programu, uwzględniającej rekomendacje Banku Światowego dot. udziału gmin i banków wskazał, że jeżeli raport będzie gotowy do końca czerwca, to zmian w programie Czyste powietrze można spodziewać się jesienią.

