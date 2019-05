Zylbersztejn stoi za kryzysem rządu w Austrii

Austriacki kanclerz Sebastian Kurz sugeruje w poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika „Bild”, kto może stać za skandalem z nagraniami wideo, które doprowadziły do kryzysu rządowego w jego kraju. Jednocześnie raczej wyklucza udział obcych służb specjalnych w aferze.

„Jesteśmy małym krajem. Dlaczego jakaś tajna służba miałaby to robić?” - pyta retorycznie Kurz.

Jeśli mówimy o metodach, to przypominają one (metody) Tala Silbersteina, doradcy socjaldemokratów w kampanii wyborczej w 2017 roku. Uważam, że to on może za tym stać. Stosował podobne metody na całym świecie - podkreśla kanclerz Austrii.