ARP wspiera biznes: Teraz w Gdyni

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. otworzyła trzecie Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP). Właściciele małych i średnich firm znajdą w nim doradztwo w zakresie wsparcia rozwoju biznesu w Polsce i zagranicą. Będą także mogli ubiegać się o pożyczki, na które ARP S.A. w tym roku planuje przeznaczyć 200 mln zł. W uroczystej inauguracji COP w Gdyni udział wziął m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin, wojewoda pomorski – Dariusz Drelich oraz prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to filar każdej rozwiniętej gospodarki. Zgodnie z danymi, MSP tworzą 70 proc. miejsc pracy w Polsce i wypracowują ponad połowę PKB. Od dynamiki ich wzrostu zależy przyszłość polskiej gospodarki, która potrzebuje konsekwentnego wsparcia, bo tylko takie pozwoli inwestować w innowacje i stabilnie się rozwijać. To od przedsiębiorców i ich decyzji, będzie zależało, czy w pełni wykorzystamy szansę dobrej sytuacji gospodarczej. Jestem przekonany, że Centra Obsługi Przedsiębiorców będą dużym i ważnym wsparciem, dzięki któremu wielu firmom uda się w pełni wykorzystać swoje możliwości – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni to trzeci po Wrocławiu i Katowicach tego typu punkt. COP-y są ważnym elementem strategii ARP S.A., która zakłada wsparcie nie tylko dużych, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie to ma postać m.in. pożyczek, na które spółka przeznaczy 200 mln zł w tym roku. -Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w dalszej ekspansji zarówno w kraju jak i zagranicą. Czasem są to środki finansowe, a innym razem kontakty biznesowe. I to właśnie znajdą w Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni. W jednym miejscu zaoferujemy im pożyczki, leasing przemysłowy i działania proeksportowe - powiedział Paweł Kolczyńśki, wiceprezes ARP S.A. podczas otwarcia COP w Gdyni. -Trzecia siedziba COP to nieprzypadkowa lokalizacja. Gdynia i Pomorski Park Naukowo Technologiczny zrzesza ponad 250 firm, a wiele z nich prowadzi innowacyjną działalność. Jestem przekonany, że prosty dostęp do instrumentów wsparcia ARP przyczyni się do zwiększenia skali ich działania i ułatwi realizację biznesowych celów – dodał Kolczyński. Oferta pożyczkowa ARP S.A. dla małych i średnich firm to pożyczki inwestycyjne, obrotowe, restrukturyzacyjne, split payment czy na finansowanie realizacji kontraktów. Klienci, którzy mają problem z dostarczeniem oczekiwanego poziomu zabezpieczeń, mogą uzyskać poręczenie od jednego z szesnastu Funduszy Poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK., z którymi ARP S.A. podpisała porozumienie o współpracy.

W COP przedsiębiorcy będą mogli skorzystać także z oferty leasingowej. Spółka ARP Leasing udostęni przedsiębiorcom specjalistyczne wyposażenie, maszyny i urządzenia, czyli przedmioty, które instytucje bankowe i te z nimi powiązane zaliczają do problematycznych oraz trudnych do uzyskania w leasingu.

COPy prowadzą również działalność proeksportową za pośrednictwem International Desk. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani eksportem swoich towarów znajdują w COP informację na temat instrumentów wspierających eksport, które są aktualnie dostępne w ramach kompetencji Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Wsparciem International Desk jest Zespół ds. Współpracy Zagranicznej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Pierwsze Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencja Rozwoju Przemysłu otworzyła 23 marca br. we Wrocławiu, kolejne powstało miesiąc później w Katowicach. Trzecią lokalizacją jest Gdynia (Pomorski Park Naukowo Technologiczny). Docelowo takich placówek ma być siedem. Centra powstają w najważniejszych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców miejscach w Polsce.

