Wiemy kto chce wejść do PE

W związku z rezygnacjami kandydatów w wyborach do PE, unieważnione zostały listy Ruchu Prawdziwa Europa-Europa Christi; ze startu w wyborach zrezygnował też jeden kandydat Kukiz‘15. Łącznie o mandat europosła w całej Polsce ubiega się 866 kandydatów.

W wyborach do PE we wszystkich 13 okręgach listy zarejestrowało się 6 komitetów. Są to: KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni; KW Prawo i Sprawiedliwość; KWW Kukiz‘15; KW Wiosna Roberta Biedronia; KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej; KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy.

Listy wyborcze zarejestrowały także komitety: KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski w sześciu okręgach; KKW Polexit-Koalicja w dwóch okręgach; KW Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi w dwóch okręgach; KW Jedność Narodu w jednym okręgu.

W ostatnich dniach część kandydatów komitetu Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi - który zarejestrował listy w dwóch okręgach: obejmujących województwa małopolskie i świętokrzyskie oraz w województwie lubelskim - złożyło rezygnacje z kandydowania w wyborach. W konsekwencji na listach tego komitetu w obu okręgach liczba kandydatów spadła poniżej 3. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli wskutek skreślenia nazwiska kandydata na liście pozostało mniej niż 3 kandydatów, komisja unieważnia rejestrację tej listy.

Jak przekazał PAP rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka, lista komitetu Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego została unieważniona jeszcze przed drukiem kart wyborczych, a lista z okręgu lubelskiego - już po druku kart wyborczych. W związku z tym, wyborcy z okręgu lubelskiego będą informowani przez członków obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, by nie uwzględniali unieważnionej listy tego komitetu. W lokalach wyborczych będą też zamieszczone obwieszczenia w tej sprawie.

Ze startu w wyborach zrezygnował też jeden kandydat Kukiz‘15.

W związku z ostatnimi zmianami - jak przekazała PKW - łącznie o mandat europosła ubiega się 866 kandydatów. O jeden mandat powalczy średnio 17 kandydatów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. wystartowało 1282 kandydatów, a o jeden mandat zabiegało wówczas 25 kandydatów.

Średnia wieku kandydatów do Parlamentu Europejskiego wynosi 46 lat. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, a najstarszy - 80.

Kodeks wyborczy nakłada na komitety wyborcze obowiązek umieszczenia na listach co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn. W tegorocznych eurowyborach 47 proc. wszystkich kandydatów stanowią kobiety (to w sumie 404 kandydatek). W wyborach europejskich w 2014 r. kobiety stanowiły 44 proc. wszystkich kandydatów (w sumie 560 kobiet).

Najwięcej, bo 67 kobiet znalazło się na listach Lewicy Razem; 66 wystartuje z list Koalicji Europejskiej. Z list Wiosny Roberta Biedronia wystartuje po 65 kobiet i mężczyzn. Na listach Kukiz‘15 znalazło się 57 kobiet, na listach PiS - 56, a na listach Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy - 53.

W eurowyborach w 2009 r. (nie było wówczas regulacji dotyczących parytetów) kobiety uzyskały 10 z 50 mandatów (osiem mandatów z list PO i dwa z list koalicji SLD-Unia Pracy).

Parytety na listach wyborczych do PE po raz pierwszy obowiązywały w wyborach w 2014 r. Wówczas kobiety uzyskały 12 z 51 mandatów (siedem mandatów z list PO, trzy z list PiS, a dwa z list koalicji SLD-Unia Pracy).

W majowych wyborach do PE o mandat europosła ubiega się 115 obecnych posłów i 9 senatorów. O reelekcję ubiega się 36 z 51 obecnych eurodeputowanych.

W tegorocznych wyborach do PE w Polsce wybranych ma zostać 52 europosłów, o 1 więcej niż poprzednio. Nową liczbę wybieranych w poszczególnych krajach europosłów ustalono przy założeniu, że w nowej kadencji europarlamentu nie będzie już brytyjskich posłów.

Wszystko jednak wskazuje na to, że na początku nowej kadencji europarlamentarnej Wielka Brytania wciąż będzie państwem członkowskim Wspólnoty. W związku z tym w nowym europarlamencie Polska obsadzi 51, a nie 52 mandaty. Zastosowane zostaną więc przepisy specjalnej ustawy, określającej zasady na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w majowych wyborach posłów do europarlamentu, który nie obejmie mandatu.

Pierwsze posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego nowej kadencji odbędzie się 2 lipca 2019 roku.

