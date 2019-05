Maturzyści skierują się do wielkich miast

Ogromna większość tegorocznych maturzystów wybiera się na studia wyższe, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Chociaż tylko 3% z nich chce wyjechać w tym celu z Polski, z rodzinnego domu wyprowadzi się większość przyszłych studentów. To wynik migracji wewnętrznej, której skala jest dosyć duża w przypadku studiującej młodzieży. Tylko co czwarty maturzysta wybiera kierunek studiów osadzony w jego miejscowości. Większość wyjeżdża, by pobierać naukę w dużych miastach. Najczęściej jest to Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Za taką decyzją stoją także marzenia maturzystów dotyczące zatrudnienia na rynku pracy, który jest większy i bardziej zróżnicowany w dużych metropoliach. Jednak badania wskazują, że część z nich będzie musiała te plany zweryfikować.

– Na rynku mamy dzisiaj niespełna 150 tysięcy nie obsadzonych miejsc pracy. Występują one głównie w tych zawodach, które nie wymagają wyższego wykształcenia – powiedział Andrzej Kubisiak, kierownik zespołu komunikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego i ekspert do sprawy rynku pracy. – Pomimo tego, że notujemy wciąż niż demograficzny, coraz więcej młodych osób chce podejmować prace wykwalifikowane, raczej te z kategorii białych kołnierzyków. Część tych osób będzie musiało zweryfikować swoje plany – ostrzega Kubisiak.

