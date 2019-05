Poczta Polska zainwestuje w pojazdy elektryczne

Poczta Polska chce kupić ponad tysiąc pojazdów, w tym bankowozy i pojazdy elektryczne - to część wdrażanego przez spółkę projektu związanego z budową nowej architektury logistycznej.

Jak poinformowała we wtorek Poczta Polska w komunikacie, jej strategia jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku. Zakłada rozwój oferty logistycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Pocztowcy przygotowują postępowanie przetargowe na wymianę ponad tysiąca pojazdów, w tym głównie o wadze do 3,5 tony oraz do 8 ton. W planach jest także pozyskanie ponad stu bankowozów.

„Nowoczesna flota zapewnia sprawną realizację usług oraz komfort pracy naszych kierowców. Ważny jest także fakt, że nowoczesne samochody nie zanieczyszczają tak bardzo środowiska, jak dotychczas użytkowane. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na 20 pojazdów elektrycznych. Liczymy, że już po wakacjach, kierowcy Poczty Polskiej będą jeździć pierwszymi takimi modelami” - dodał cytowany w komunikacie dyrektor Pionu Operacji Logistycznych spółki Jerzy Garycki.

W pierwszej kolejności Poczta Polska chce pozyskać samochody dostawcze o ładowności do 800 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

„Spółka dysponuje flotą składającą się z ok. 5 tysięcy pojazdów własnych (część jest dzierżawiona lub leasingowana) oraz ok. 2,5 tysiąca aut podwykonawców. Średni wiek pojazdów o ładowności od 8 ton to ok. 2 lat, od 2017 roku obniżył się ponad dwukrotnie” - poinformowała Poczta Polska.

Spółka poinformowała, że chce zmienić sieć logistyczną, której struktura musi zostać dostosowana do potrzeb rynkowych, np. zwiększającego się strumienia przesyłek paczkowych oraz przesyłek międzynarodowych, również tych dostarczanych do Polski spoza Unii Europejskiej.

PAP/ as/