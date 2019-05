PGNiG: zysk netto wyniósł 1,06 mld złotych

W pierwszych trzech miesiącach roku Grupa Kapitałowa PGNiG zwiększyła przychody do 14,34 mld zł. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 2,16 mld zł, Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 1,06 mld zł.- poinformowała spółka.

Jak dodał prezes Woźniak, w pierwszym kwartale 2019 roku zwiększyliśmy o 8 proc. przychody w stosunku do tego samego okresu 2018 roku.

Na wynik Grupy istotny wpływ miał wysoki koszt zakupu paliwa ze Wschodu. Jednak, dzięki importowi paliwa z innych kierunków – w szczególności LNG – udało się nam ograniczyć niekorzystne skutki kontraktu jamalskiego. To są wymierne efekty realizacji naszej strategii uwalniania się od jednego, monopolistycznego dostawcy i budowania zróżnicowanego portfela wiarygodnych partnerów – mówi prezes spółki.

Według Michała Pietrzyka wiceprezesa ds. finansowych PGNiG, w I kwartale znacząco wzrosły koszty w porównaniu do przychodów.

Złożył się na to m.in. kurs ropy Brent liczony w dolarach amerykańskich za baryłkę był o 6 proc. niższy niż przed rokiem, a cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii spadła o 12 proc. rok do roku – powiedział Pietrzyk.

Spółka zamierza również zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 1 040 096 674,26 zł z zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy, podała spółka. Oznacza to wypłatę 0,18 zł dywidendy na jedną akcję.

Prezes Woźniak zapowiedział również zdobycie 3 nowych koncesji w Norwegii, tak by docelowo zbudować portfel na Morzu Płn., wielkości 2,5 mld szesc. gazu do końca 2022 roku.

W sumie spółka w Norwegii posiada 23 koncesje i o ile na płn. wykupujemy koncesję, to również penetrujemy rynki płd. Europy - poinformował prezes Woźniak.

Jak dodał w Polsce z powodów biurokratycznych są opóźnienia w zdobyciu koncesji. W tej chwili wykonujemy 14 wierceń, z czego 8 jest poszukiwawczych, a 6 wydobywczych.

Szczególnie dużo obiecujemy sobie po złożach zlokalizowanych w Zielonej Górze i na Podkarpaciu przy granicy ukraińskiej Sanok/Korczowa. Są tam bardzo obiecujące złoża – przyznaje prezes PGNiG.

Jednocześnie prezes przyznał, że bardzo dużą uwagę firma przywiązuje do segmentu dystrybucji.

Mamy 300 projektów inwestycyjnych w kraju o wartości 7,5 mld zł do zainwestowania w sieć dystrybucyjną, ale nie tylko w gazociągi, ale również punkty wyspowe. Do 2022 r. chcemy żeby 90 proc. Polski było podłączone do sieci dystrybucji gazu – powiedział Woźniak.