Apolityczny Tusk poparł Rostowskiego. Londyn w szoku

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk udzielił poparcia kandydującemu do PE z ramienia brytyjskiej partii Change UK byłemu ministrowi finansów Polski Janowi Vincentowi-Rostowskiemu - informuje Business Insider. Byłby świetnym europosłem dla Londynu, który wiem, że kocha - cytuje ten serwis Tuska.

Dodał, że „wzywa Londyńczyków, którzy chcą, aby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej do głosowania na niego (Rostowskiego)”.

Jego słowa wzbudziły zaskoczenie wśród części brytyjskich mediów, które określiły taką interwencję jako „nadzwyczajną”.

Eurosceptyczny „Daily Express” napisał wprost, że rekomendacja ze strony szefa Rady Europejskiej „wywołała wściekłość” i jest „kolejną desperacką próbą odwrócenia (decyzji o) brexicie”.

Cytowana przez gazetę kandydatka prowadzącej w sondażach Partii Brexitu Alex Phillips podkreślała wręcz, że „kiedy polityczny i medialny establishment powtarza fałszywe oskarżenia oraz teorie spiskowe o zagranicznej ingerencji w referendum z 2016 roku i Partię Brexitu, to tutaj mamy przykład realnego wtrącania się w brytyjską kampanię wyborczą”.

Rostowski odpowiedział na te słowa we wpisie w portalu społecznościowym Twitter.

Alex Phillips, to są europejskie wybory i Tusk ma pełne prawo, aby powiedzieć to, co uważa. Jeśli to Ci się nie podoba to nie powinnaś w nich startować! I @eucopresident jest europejskim POLITYKIEM, a nie biurokratą - napisał.