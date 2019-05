5 mld zł z Planu Junckera wzięli mali przedsiębiorcy

Już prawie 26 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw zyskało prawie 5 mld zł wsparcia w ramach Planu Junckera; w I kw. 2019 r. zanotowano największy przyrost pod względem liczby zawartych umów od początku wdrażania Planu w Polsce - poinformowało MIiR.

Na koniec 2018 roku mieliśmy prawie 20 tysięcy umów zawartych w ramach tak zwanego „małego okna”, czyli środków dedykowanych małym i średnim firmom. Od początku stycznia do końca marca 2019 roku podpisano ponad 6 tysięcy umów. Oznacza to, że przez trzy miesiące liczba inwestycji finansowanych z tego źródła wzrosła o ponad 30 proc. - poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie resortu inwestycji i rozwoju.

MIiR koordynuje wdrażanie Planu Junckera w Polsce. Szef MIiR wskazał, że z kwartału na kwartał rośnie zainteresowanie firm Planem Junckera.

To dobre wieści z dwóch powodów. Po pierwsze, pokazuje to jak duży apetyt na nowe inwestycje mają firmy z sektora MŚP. Po drugie, mamy dobry prognostyk na kolejne perspektywy finansowe. Fundusze zwrotne w przyszłości zyskają zdecydowanie większe znaczenie niż obecnie. Polskie firmy pokazują, że potrafią dostosować się do zmieniających się realiów - ocenił Kwieciński.

Według MIiR, Polska jest także w czołówce, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków z całego Planu Junckera. Z godnie z najnowszymi danymi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Polska nadal utrzymuje wysoką piątą pozycję w UE, jeśli wziąć pod uwagę wysokość zatwierdzonego wsparcia, czyli w tej chwili prawie 17 miliardów złotych. Ta kwota obejmuje zarówno tak zwane małe okno (zwrotne finansowanie dla MŚP), jak i duże (finansowanie długoterminowych projektów infrastrukturalnych o wartości co najmniej 100 mln zł oraz projektów innowacyjnych o wartości powyżej 30 mln zł). Jak poinformował resort, Polskę wyprzedzają jedynie Francja, Włochy, Hiszpania i Niemcy. W Planie Junckera pieniądze nie są dzielone na państwa. Inwestycje z Polski konkurują o te same pieniądze, co inwestycje z innych krajów.

Plan Junckera to odpowiedź Komisji Europejskiej na spowolnienie gospodarcze i jednocześnie sposób na pobudzenie inwestycji w Europie. Plan ma kilka filarów. Najważniejszy z nich to filar finansowy, w ramach którego Europejski Bank Inwestycyjny (duże inwestycje rządowe, samorządowe i prywatne) i banki krajowe (mniejsze projekty małych i średnich firm) udzielają atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek opartych o gwarancje Unii Europejskiej. Łączna wartość inwestycji, które ma uruchomić Plan Junckera w Europie do 2020 r. to 500 miliardów euro.

PAP, MS