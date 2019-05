Co z nadpłatą PIT? Opcji jest sporo!

Zapłata podatku dochodowego to jeden z obowiązków przedsiębiorcy. Okazuje się, że masz nadpłatę? Zobacz, co możesz zrobić ze zgromadzoną kwotą. Opcji jest więcej, niż myślisz!

Jeśli po zapłacie podatku dochodowego masz nadpłatę, opcji jest kilka. Masz zaległości podatkowe bądź bieżące zobowiązania? Rozwiązanie jest proste. W takim przypadku bowiem nadpłata zawsze zostanie zaliczona na ich pokrycie. Nie musisz składać żadnych wniosków. Urząd dokona tego automatycznie! Tym przedsiębiorcom, którzy z opłatami są na bieżąco i nie mają długów w tej kwestii, urząd skarbowy zwróci należną kwotę. Ma na to aż trzy miesiące od dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Możesz wykorzystać nadpłatę „na zapas”

Jedną z opcji, obok zwrotu nadpłaty przez urząd, jest wykorzystanie należnej kwoty na przyszłe zobowiązania. Nie dzieje się to już automatycznie, dlatego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jak się okazuje, nie ma tutaj ustalonego wzoru wniosku. Pamiętaj, aby zawierał on niezbędne dane wnioskodawcy, rodzaj podatku i kwotę do zaliczenia nadpłaty oraz podpis i wskazanie adresata.

To opcja dla zapobiegliwych i tych, którzy choć na chwilę chcą „odpocząć” od przelewów do skarbówki w ramach podatku dochodowego. Spodoba się także zapominalskim przedsiębiorcom, którzy nie chcą wygenerować kolejnych nieopłaconych zobowiązań.

PIT, VAT, a może PCC? Ty decydujesz

Jeśli masz nadpłatę PIT i chcesz przekazać ją na poczet przyszłych zobowiązań nic nie stoi na przeszkodzie, by pokryć np. podatek VAT czy PCC. Takie przeniesienie nadpłaty jest możliwe i nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych formalności. Niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku, tak samo jak w przypadku przekazania nadpłaty na pokrycie przyszłych zobowiązań wynikających z PIT. Wybór należy do Ciebie!

Kiedy wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Nie zgadzasz się pobranym podatkiem bądź jego wysokością? Złożona przez Ciebie deklaracja zawiera błędy i zauważyłeś to zdecydowanie za późno? To właśnie sytuacje, w których musisz wystąpić samodzielnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Kierujesz go do naczelnika urzędu skarbowego i oprócz danych, określenia rodzaju podatku i i okresu rozliczeniowego wskazujesz także wysokość nadpłaty oraz przedstawiasz stan faktyczny, będący uzasadnieniem składanego wniosku. Do tego powinieneś dołączyć skorygowane zeznanie bądź deklaracje dotyczące okresu i podatku, którego dotyczy nadpłata.