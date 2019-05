Komisja VAT: Dziś zeznaje Chojna-Duch

Komisja śledcza ds. VAT rozpoczęła przesłuchanie b. wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch. Wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński mówił, że komisja będzie chciała uściślić m.in. stanowisko ministerstwa wobec zniesienia 30-proc. sankcji VAT.

To już drugie przesłuchanie b. wiceminister. W listopadzie ub.r. Chojna-Duch odnosiła się m.in. do likwidacji tzw. sankcji vatowskiej zapisanej w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wpłynął do Sejmu w lipcu 2008 r.

„Resort finansów przeciwstawiał się zniesieniu sankcji dla przedsiębiorców za zaniżanie czy zawyżanie zwrotu VAT. Proponowaliśmy wręcz zaostrzenie tych sankcji” - mówiła podczas posiedzenia komisji b. wiceminister finansów. Projekt - jak twierdziła - powstawał „oryginalnie” w Ministerstwie Finansów i jednocześnie pracowano nad nim w PO.

Według wyjaśnień Chojny-Duch, ostatecznie do Sejmu wpłynął on jako projekt rządowy, który „musiał być uzgodniony”. W projekcie zaproponowano likwidację 30-proc. sankcji za zaniżenie czy zawyżenie zwrotu podatku.

Do tej pory komisja śledcza ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów w latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnim - w zeszły czwartek był minister finansów w rządzie Ewy Kopacz, Mateusz Szczurek.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

PAP/ as/