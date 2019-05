Czy Talent Alpha będzie jednorożcem w stajni PFR?

Talent Alpha ma potencjał by stać się jedną z gwiazd, wśród młodych firm, w które zainwestował Polski Fundusz Rozwoju. W tym tygodniu start-up podpisał umowę z funduszem Aper Ventures, finansowanym ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju, oraz z prywatnymi inwestorami na łączną kwotę 18,5 mln złotych.

Informacja o tym wydarzeniu została ogłoszona podczas konferencji Impact’19. Firma pozyska fundusze trzech transzach wypłacanych do 2020 roku. Przeznaczy je na rozwój technologii, budowę relacji z klientami i partnerami, promocję i wzrost wewnętrzny.

Talent Alpha to założony we wrześniu 2018 roku przez Przemysława Berendta, Mike’a Kennedy’ego i Szymona Niemczurę startup technologiczny. Firma tworzy nowy model usług IT na skalę globalną oparty o ideę Human Cloud, czyli pozyskiwanie pracowników wykorzystując technologię chmury. Odpowiada na ogromny niedobór specjalistów technologicznych na światowych rynkach, zapewniając gigantom współpracę z elastycznymi, doświadczonymi zespołami IT z krajów, w których nie brakuje talentów. Jednocześnie daje małym lokalnym firmom szansę na rozwój, a inżynierom możliwość pracy przy ciekawych projektach - bez konieczności zamiany małej firmy na korporację.

Przemysław Berendta, prezes i spółzałożyciel Talent Alpha, wcześniej wiceprezes firmy Luxoft, notowanej na nowojorskiej giełdzie przekonuje, że firma wprowadza nowatorski model Tech Talent as a Service oparty na sTworzone przez niego nowoczesnej platformie technologiczną, pozwalającą na dobranie najlepszych talentów do danego projektu informatycznego i zautomatyzowanie dużej części tego procesu.

Pozyskane finansowanie pozwoli nam szybko wystartować na rynku. To bardzo istotne, bo każdym model biznesowy łatwo skopiować - w ich przypadku nie obowiązują bowiem patenty. Zanim to nastąpi, chcemy zagospodarować dużą część rynku. Naszą grupą docelową są firmy z listy Fortune 500. Mamy potwierdzone zainteresowanie z ich strony. Międzynarodowym firmom dostarczamy zespoły o sprawdzonych kompetencjach, prowadzone przez doświadczonych menadżerów. Z drugiej strony wspieramy rozwój małego i średniego biznesu w krajach bogatych w kadry - mówi Przemysław Berendt.

Jacek Błoński partne w Aper Ventures, który zainteresował a star-up nie ukrywa, ze spodziewa się ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.

Zakładamy, że nasza inwestycja w Talent Aplaha będzie trwać około pięciu lat - mówi Jacek Błoński.

Talent Alpha już podpisał pierwsze umowy z klientami. Dla kilku już zaczęła realizację kontraktów, z kolejnymi kilkoma – z USA, Hongkongu i Europy Zachodniej jest na etapie zaawansowanych rozmów. rozmowach. Firma ma już także nawiązaną współpracę z blisko sześćdziesięcioma Software House’ami z Polski, Ukrainy i Białorusi, Rumunii, Czechy i Litwy. Oznacza to, że blisko pół tysiąca specjalistów IT jest gotowych do pracy z klientami Talent Alpha. Spółka buduje też w platformę technologiczną, opartą o sztuczną inteligencję, która ma nie tylko ułatwić kontakt klientom z dostawcami, ale też dopasowywać specjalistów do konkretnych potrzeb danego projektu.

Firma wcześniej została doceniona przez grono zagranicznych ekspertów. Polski startup został finalistą prestiżowego konkursu organizowanego przez Harvard Business School w Bostonie. Firma wygrała wcześniej europejski etap tego konkursu w Paryżu, zdobywając zarówno nagrodę jury jak i publiczności. W zeszłym tygodniu Talent Alpha został doceniony na konferencji Unleash w Vegas, wygrawając nagrodę dla sturtupów - Lightning Round Startup Award.