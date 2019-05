MI: Program Kolej Plus trafił do konsultacji publicznych

Wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji - przewiduje projekt noweli o transporcie kolejowym, który minister infrastruktury skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, tzw. Program Kolej Plus.

Program Kolej Plus składa się z kilku segmentów - jednym z nich jest segment inwestycyjny: doprowadzimy kolej do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi - informuje, cytowany w środowym komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Chcemy stworzyć takie prawo, aby kolej stawała się jeszcze bardziej przyjazna pasażerowi. Polacy wracają na kolej - to sukces, ale i zobowiązanie. Musimy się starać, aby coraz więcej osób stawiało na ten szybki, bezpieczny i ekologiczny środek transportu - dodał szef MI.

Projektowane zmiany wprowadzają mechanizmy prawne, które m.in. upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych.

Stwarzają także zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa. Resort ocenia, że wpłynie to pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim.

Projektowana nowelizacja pozwala na przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych. Umożliwia samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa.

Proponowane zmiany eliminują dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra; wprowadzają też możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe - informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Jak podano, zmiany pozwolą na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, w celu sprawowania opieki nad zabytkami, będącymi wytworami techniki kolejowej.

SzSz (PAP)