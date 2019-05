Emilewicz: startupy polubiły Polskę

W ciągu ostatnich trzech lat udało nam się w Polsce stworzyć przyjazny ekosystem dla działalności start-upów i inwestorów angażujących swe pieniądze w takie przedsięwzięcia. Dziś Polska pod tym względem jest wyróżniającym się miejsce na mapie Europy.

Inwestują u nas coraz większe środki nie tylko fundusze polskie, ale i zagraniczne, co świadczy, że Polska weszła w tym względzie do krwiobiegu światowej gospodarki - mówiła podczas kongresu Impact’19 w Krakowie Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Przypomniała, że trzy lata temu na tym samym wydarzeniu, ogłaszała start pierwszego w historii programu dla młody, innowacyjnych firm - Start in Poland - o takiej skali . Wówczas startupy w znacznej mierze zamknięte były w swoich środowiskach w dużych miastach, a w powszechnej świadomości słowo to kojarzyło się z Doliną Krzemową, garażem i niedowierzaniem, że na prostej aplikacji internetowej można zarobić duże pieniądze. - Dziś jest zupełnie inaczej, w dużej mierze dzięki Start in Poland – podkreśliła Jadwiga Emilewicz, prezentując drugiego dnia Impact, dotychczasowe efekty programu.

Przypomniła, że to największy tego typu program dla startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego budżet wynosi ok. 3 mld zł. Resort zakładamy, że z jego pomocą powstanie w Polsce 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości nowatorskie technologie.

Pierwszym komponentem Start in Poland był Scale UP. Jego istotą było poszukiwanie przez akcelerator działający we współpracy z przedsiębiorstwami – odbiorcami rozwiązań technologicznych – startupów, które posiadały produkty lub usługi możliwe do wykorzystania przez te firmy.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podsumowując efekty tych działań podaje, że w programie udział wzięło 276 startupów, które współpracowały z 66 dużymi firmami. Do listopada ubiegłego roku zadeklarowano ok. 175 różnego rodzaju wdrożeń. Dziś jest już ich 201. Resort podkreśla, że popyt na rozwiązania stworzone przez startupy, testowe wdrożenia i umowy o kontynuacji współpracy cały czas rosną. Pośrednim efektem Scale Up jest też coraz więcej prywatnych branżowych funduszy inwestycyjnych (CVC) oraz inkubatorów i akceleratorów prowadzonych przez korporacje. Do nowego Scale UP (działanie 2.5 Programu Inteligentny Rozwój) zgłosiło się już 71 dużych i średnich firm. To dwa razy więcej niż na starcie pilotażu trzy lata temu. Co ważne, korporacje mogą dołączać do programu w trakcie jego trwania. Aktualnie trwa akceleracja 87 startupów.

Minister Emilewicz podkreśliła, że ważnym elementem ekosystemu innowacji w Polsce są działania legislacyjne. W ciągu trzech lat udało się poprzez tzw. pakiety ustaw o innowacyjności, poprawiono warunki podatkowe dla firm inwestujących w prace badawczo-rozwojowe. Dużą popularnością cieszy się ulga na B+R, dzięki której w ciągu dwóch ostatnich lat, ponad 1000 firm zaoszczędziło 150 mln zł. Wartość zgłoszonych do ulgi prac badawczo-rozwojowych wyniosła blisko 2 mld zł. Od początku tego roku, obowiązuje też ulga IP Box, która zapewnia CIT i PIT w wysokości 5 proc. dla tych firm, które komercjalizują rozwinięte przez siebie prace B+R.