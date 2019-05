Jaki to premier z Tuska skoro pozwalał okradać budżet

O patologiach na rynku paliwowym wiedzieli wszyscy - zeznała w środę na komisji ds. VAT prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz.

Świadek powiedziała, że zarówno resort finansów jak i gospodarki był informowany m.in. o rozrastającej się szarej strefie, o tym jak działają firmy-słupy czy o tym, że coraz więcej paliw sprzedawane jest bez opodatkowania. Mówiła, że niektórzy przedsiębiorcy z branży, obserwując nieskuteczność działań służb i wprowadzanych rozwiązań uszczelniających system, decydowali się się wskazywać firmy, które sprowadzają nielegalne paliwo.

Niektórzy pisali bezpośrednio do ministerstwa - wskazała.

Dodała dzięki temu resort posiadał „naprawdę dużą bazę” firm handlujących nielegalnym paliwem.

Pytana, czy może wskazać osoby, które nie podejmowały działań, odpowiedziała, że choć „wszyscy wiedzieli, że to ogromny problem, to nie wiedzieli jak to rozwiązać”.

Z kolei na pytanie, czy znane są jej przypadki wciągnięcia w karuzele vatowskie uczciwych przedsiębiorców i czy spotykała się z prośbą o pomoc, wskazała, że Rada PIPP przyjęła stanowisko, że „każdy, kto się wplątał ( proceder karuzel - PAP), ma prowadzić swoje sprawy sam”.

Dodała, że w branży była świadomość, że na rynku jest bardzo dużo paliwa, od którego nie zapłacono podatków.

