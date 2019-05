BGK pożyczył 300 mln euro na dokończenie A1

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę na 300 mln euro kredytu - na współfinansowanie budowy ostatniego z brakujących fragmentów autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową, o łącznej długości ok. 81 km.

Jak poinformował BGK w czwartkowej informacji, kredyt zasili zarządzany przezeń Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), który finansuje budowę i przebudowę dróg krajowych, przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast.

Cytowany w informacji wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon przypomniał, że od 2004 r., czyli od 15 lat, budowa praktycznie wszystkich dróg krajowych w Polsce powstaje z udziałem środków KFD.

Przez te 15 lat łączne wydatki KFD na budowę dróg w Polsce wyniosły 144 mld zł, co przełożyło się na współfinansowanie budowy ponad 1,2 tys. km odcinków autostrad i 1,9 tys. km odcinków dróg ekspresowych - wskazał Kocon.

Wiceprezes EBI Vazil Hudok ocenił, że ukończenie budowy autostrady A1 będzie kamieniem milowym dla systemu drogowego w Polsce i dla całego europejskiego korytarza transportowego, łączącego Bałtyk z Adriatykiem.

Drogowe i kolejowe korytarze drogowe w Europie są dobrze rozwinięte w linii wschód-zachód, ale gorzej w osi północ-południe. Z tego względu EBI, jako bank Unii Europejskiej, wspiera projekty, które niwelują tę różnicę - podkreślił Hudok.

Cytowany przez BGK wiceminister infrastruktury Rafał Weber wyjaśnił, że zawarta w czwartek umowa kredytowa dotyczy odcinka A1 między Tuszynem koło Łodzi a Częstochową - o długości 81 km i wartości przekraczającej 3,5 mld zł. Tę część arterii rząd skierował do realizacji w 2017 r.

Jest to kluczowy odcinek z punktu widzenia budowy spójnej sieci dróg szybkiego ruchu, która jest jednym z najważniejszych priorytetów obecnego rządu. Ukończenie całego korytarza autostrady A1 jest planowane do 2022 r. - wskazał Weber.

BGK zaznaczył w czwartek, że zakończenie budowy odcinka autostrady A1 Tuszyn-Częstochowa, wraz z pozostałymi fragmentami od Częstochowy do Pyrzowic, pozwoli na przejazd z trójmiejskich portów do południowej granicy z Czechami w około 5 godzin.

Całość brakującej dotąd autostrady A1 między Tuszynem (Łódzkie) a Pyrzowicami (Śląskie) podzielono przed laty na dziewięć tzw. odcinków realizacyjnych, nazwanych kolejnymi literami alfabetu.

Przetargi na odcinki A-E od Tuszyna do Częstochowy ruszyły w połowie 2016 r. i wszystkie - prócz jednego - zostały w ub. roku zamknięte umowami (umowę na odcinek B między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem podpisano, po powtórzonym przetargu, 17 kwietnia br.). Zakładają one w głównej mierze rozbudowę istniejącej „jedynki” do standardu autostrady.

Fragment A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Zachód będzie miał, tak jak teraz, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Między węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe zachowany zostanie obecny przekrój dwóch jezdni po cztery pasy ruchu, między węzłami Piotrków Południe i Częstochowa trasa jest rozbudowywana z dwóch do trzech pasów ruchu w każdą stronę.

Odcinki F-I od Częstochowy do Pyrzowic powstają od 2015 r. i zgodnie z umowami powinny być gotowe w 2019 r. Problemem jest m.in. opóźniony odcinek F (obwodnica Częstochowy, ok. 21 km). 29 kwietnia br. GDDKiA zerwała wartą ponad 703 mln zł brutto umowę na jego zaprojektowanie i budowę, zawartą w październiku 2015 r. z konsorcjum kierowanym przez firmę Salini.

O ile odcinki na południe od Częstochowy (blisko 37 km, od węzła Częstochowa Blachownia do Pyrzowic) powstają zgodnie z terminami i powinny zostać udostępnione przed końcem sierpnia br., stan realizacji obwodnicy Częstochowy wynosił na koniec 2018 r. niespełna 50 proc. Firma Salini miała powrócić na place budów w połowie marca br., wraz z zakończeniem zimowej przerwy, jednak tego nie zrobiła. Zwróciła się do GDDKiA z żądaniem zwiększenia kwot za realizację zadań.

Po zerwaniu kontraktu z Salini GDDKiA deklarowała wolę jak najszybszego wznowienia prac na tym odcinku. Jak informowała Dyrekcja na początku maja br., w związku z tym wdrożyła przewidzianą Prawem budowlanym procedurę wyboru wykonawcy w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Realizację odcinków autostrady A1 Częstochowa - Pyrzowice rozpoczęto na gruncie przyjętego przez poprzedni rząd Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(25). Wiosną 2017 r. rząd zdecydował o realizacji ze środków Krajowego Funduszu Drogowego także fragmentu Tuszyn - Częstochowa, zabezpieczając pod tym kątem 4 mld zł.

W czwartek BGK przypomniał, że udzielony tego dnia kredyt jest kontynuacją długoletniej współpracy tej instytucji z EBI przy finansowaniu inwestycji drogowych. Od 2005 r. EBI udzielił BGK na rzecz KFD (łącznie z tym) 35 kredytów na łączną kwotę ok. 13,2 mld euro.

PAP, MS