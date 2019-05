Najnowszy sondaż daje przewagę PiS

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 36 proc. Polaków zamierza oddać głos na PiS, 34 proc. - na Koalicję Europejską, a 8 proc. badanych deklaruje poparcie Wiosny Roberta Biedronia - wynika z sondażu Kantar dla TVN24 i „Faktów” TVN.

W telefonicznym sondaży Kantar zapytał ankietowanych o to, na kandydata której partii zamierzają oddać głos.

36 proc. badanych zadeklarowało poparcie kandydata PiS, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w porównania do analogicznego sondażu z 10 maja. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska, poparcie dla jej kandydatów zapowiedziało 34 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. więcej niż przed dwoma tygodniami. 8 proc. badanych wyraziło poparcie dla kandydatów Wiosny Robert Biedronia (bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania).

5-procentowy próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego przekroczyłby także Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja - Korwin Braun Liroy Narodowcy, który cieszy się poparciem 6 proc. ankietowanych (bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania).

Poza Parlamentem Europejskim znalazłby się Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz‘15 (4 procent - spadek o 1 pkt proc.); Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy i Ruch Sprawiedliwości Społecznej (3 proc. - wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania); Komitet Wyborczy Polska Fair Play, na który wskazało 1 proc. respondentów.

Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem” udzieliło 2 proc. ankietowanych.

Sondaż telefoniczny Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24 został zrealizowany w dniach 22-23 maja 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba wynosiła 1002 osoby.

PAP/ as/