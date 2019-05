Unijne fundusze zmieniają drogi Polski Wschodniej

Z unijnego programu Polska Wschodnia powstanie lub zostanie przebudowanych ok. 150 km dróg - poinformował w piątek wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Jak informuje MIiR, z programu Polska Wschodnia ponad 3,6 mld zł zostanie zainwestowanych w infrastrukturę drogową, w tym ponad 1,62 miliarda złotych w rozwój komunikacji miejskiej w stolicach województw Polski Wschodniej. W sumie, dzięki środkom z Programu powstanie lub zostanie przebudowanych ponad 150 km dróg.

Obecnie - jak informuje MIiR - w Rzeszowie i okolicy trwa budowa i przebudowa prawie 23 km dróg. Do użytku oddano już sześć odcinków o łącznej długości 16,7 km.

W okolicach Rzeszowa do użytku została oddana m.in. rozbudowana do dwóch jezdni droga wojewódzka nr 878 (ul. Sikorskiego) prowadząca do drogi krajowej nr 94. Ważne znaczenie dla podróżujących po Podkarpaciu ma także łącznik Rzeszowa z drogą ekspresową S19. Dzięki tej inwestycji - jak czytamy w komunikacie - jadący drogą krajową nr 19 mogą ominąć centrum Rzeszowa, a następnie pojechać w kierunku Lublina i Warszawy lub też dojechać do autostrady A4.

Rzeszów zakupi też 130 sztuk ekologicznego taboru komunikacji miejskiej, w tym 10 szt. z napędem elektrycznym. Powstanie też 6,5 km nowych dróg dla rowerów oraz parkingi.

W województwie lubelskim w budowie i przebudowie jest ponad 28 km dróg. Kierowcy mogą już podróżować nowymi trzema odcinkami dróg o łącznej długości 5,9 km.

W samym Lublinie przebudowano np. skrzyżowanie dróg: krajowej nr 82 i wojewódzkiej nr 809, dzięki czemu można już bezkolizyjnie wyjechać w stronę Warszawy i Zamościa. Pod estakadą powstało rondo, które ma ułatwić wyjazd kierowcom z osiedla Botanik w stronę centrum miasta i al. Sikorskiego. Dodatkowo usprawniono komunikację z węzłem Lublin-Czechów, znajdującym się na obwodnicy miasta. Lublin realizuje też cztery inwestycje transportu miejskiego, w ramach których zostanie rozbudowana sieć trolejbusowa i powstanie 15 km buspasów. Miasto zakupi łącznie 95 sztuk ekologicznego transportu. Infrastruktura rowerowa wzbogaci się o kolejnych 15 km dróg rowerowych, powstaną trzy parkingi B&R na 120 miejsc postojowych, nowe przystanki.

Z kolei w województwie podlaskim - jak wynika z informacji resortu inwestycji i rozwoju - w budowie lub przebudowie jest ponad 53 km dróg, a trzy odcinki o łącznej długości 20,5 km oddano już do użytku. W Białymstoku przebudowano drogę wojewódzką nr 678 na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65). Dzięki temu mieszkańcy stolicy Podlasia otrzymają lepszą integrację południowej części swojego miasta z siecią dróg krajowych. Poprawi się dojazd do terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w południowej części Białegostoku. Miasto realizuje też inwestycje transportu miejskiego, które wpisują się w realizowaną od 2004 r. koncepcję utworzenia Korytarzy Autobusu Wysokiej Jakości (KAWJ). Ma ona na celu utworzenie szybkich połączeń autobusowych między dzielnicami peryferyjnym i centrum miasta. W tym celu powstanie kolejnych ponad 11 km buspasów, zapewniających priorytet komunikacji miejskiej. Miasto planuje też zakup 60 sztuk niskoemisyjnych pojazdów, rozbudowę ścieżek rowerowych, parkingów.

MIiR informuje, że w województwie świętokrzyskim wybudowanych i przebudowanych zostanie prawie 40 km dróg, z czego do użytku oddano cztery odcinki dróg o łącznej długości 17,5 km.

Główną kielecką inwestycją w zakresie transportu miejskiego transportu będzie Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów. Ponadto wdrożony zostanie inteligentny system transportowy (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury, który skróci czas podróży komunikacją miejską. Dodatkowo przebudowane lub rozbudowane zostaną wybrane odcinki ulic w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej. Zakupionych zostało 25 sztuk taboru o napędzie hybrydowym. Powstaną też nowe pętle autobusowe.

W województwo warmińsko-mazurskim zostanie wybudowanych i przebudowanych prawie 8 km dróg. Do tej pory do użytku oddano jeden odcinek o długości około 3 km. W Olsztynie rozbudowany został odcinek drogi wojewódzkiej nr 598. Przebudowany fragment został poszerzony na całej długości do dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu. Ta inwestycja - jak czytamy - to kolejny krok do wyprowadzenia z miasta ruchu zmierzającego na południe województwa. Dzięki temu mieszkańcy największej sypialni Olsztyna - dzielnicy Jaroty - będą mieli bezpośredni dostęp do obwodnicy miasta. Pozwoli to ominąć miejskie korki i w sprawny sposób przejechać w kierunku Ostródy i dalej Trójmiasta (DK16), Warszawy (S51), Szczytna (DK53) czy Mrągowa (DK16).

Główną olsztyńską inwestycją w zakresie transportu miejskiego będzie budowa drugiej linii tramwajowej łączącej południowe osiedla z Centrum. Do obsługi sieci zakupiony zostanie tabor tramwajowy, w sumie cztery sztuki. Do rozbudowy łańcuchów ekomobilności w mieście przyczynią się planowane do zrealizowania zadania takie jak: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, wyznaczenie dodatkowych bus-pasów o długości prawie 5,5 km, jak również inwestycje w miejską infrastrukturę rowerową - wzbogacenie sieci dróg rowerowych o kolejne ponad 11 km oraz oddanie do użytku parkingu typu B&R z 32 miejscami postojowymi.

Ewa Wesołowska (PAP), sek