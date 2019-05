W tygodniku „Sieci”: Czy z Kukizem da się rządzić?

W najnowszym numerze tygodnika „Sieci” Michał i Jacek Karnowscy rozmawiają z Józefem Orłem, liderem dyskusyjnego Klubu Ronina, współzałożycielem Porozumienia Centrum. – Dziennikarze, szefowie mediów, psycholodzy społeczni. Ludzie bardzo wpływowi, decyzyjni w swoich środowiskach. To jest prawdziwy sztab opozycji – podkreśla w wywiadzie Józef Orzeł pokazując, kto w praktyce kreuje sytuację polityczną w Polsce.

Lider Klubu Ronina omawia szerokie wpływy medialnego establishmentu na świadomość i na codzienne życie Polaków. Zaznacza, że dzisiaj w Polsce dokonuje się poważny podział i sięgająca niezwykle głęboko indoktrynacja, która krok po kroku wykorzenia z nas fundamentalne wartości.

Chodzi o stworzenie nowego człowieka w wymiarze szerszym, a tutaj konkretnie o nowego wyborcę, bo nie przypadkiem dzieje się to przed samymi wyborami. Czyli zakłada się, że wyborcy centrum i nieco na prawo od centrum są tymi, na których można takim psychologicznym uderzeniem wpłynąć. Że wystarczy jedna, ale duża i skoordynowana akcja, by na nich w fałszywy sposób wpłynąć. I nie chodzi tylko o tzw. praktykujących katolików, ale też o tych, którzy choć nie przestrzegają zasad wiary, to się do niej odwołują, jest ona dla nich istotnym punktem odniesienia, którzy mają ten tradycyjny zapis w środku – mówi Józef Orzeł.