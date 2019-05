CPK konsultowany z liniami lotniczymi

Spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie konsultować budowę CPK z liniami lotniczymi, m.in. z należącymi do Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) - poinformowała spółka. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie ma się odbyć w lipcu w Warszawie.

Jak podała spółka, Airport Consultative Committee (ACC) został powołany przez IATA we współpracy ze spółką Centralny Port Komunikacyjny.

„W skład tego podmiotu wejdą przedstawicieli linii lotniczych, którzy planują korzystać z nowego lotniska. IATA zaprosiła do Komitetu wszystkich zainteresowanych przewoźników - także niezrzeszonych w tej organizacji” - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, oprócz linii dotychczas operujących z warszawskiego Lotniska Chopina, jak np. LOT, Lufthansa, British Airways, Air France, KLM oraz innych sieciowych przewoźników, będą to również tzw. linie niskokosztowe i cargo.

„Nasze działanie jest starannie przemyślane. Nie da się dobrze zaplanować lotniska, nie pytając się o zdanie tych, którzy będą z niego korzystać, czyli przede wszystkim przewoźników lotniczych. Konsekwentnie budujemy bazę wiedzy, która posłuży nam do przygotowania planu generalnego, czyli masterplanu Portu Lotniczego Solidarność” - powiedział, cytowany w komunikacie, pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

Inauguracyjne spotkanie zostało zaplanowane w Warszawie na 18 lipca. Kolejne spotkania mają się odbyć jeszcze w tym roku.

„Działalność ACC będzie miała na celu weryfikację założeń koncepcyjnych CPK, uzgodnienie ich z potrzebami przewoźników, wprowadzenie do koncepcji ewentualnych korekt oraz wstępną analizę kosztów i korzyści” - czytamy. Jak dodano, cel jest taki, żeby planowane rozwiązania były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami przewoźników: technicznymi, operacyjnymi i finansowymi.

Spółka wskazała, że w ramach konsultacji liczy na wiedzę i doświadczenie ekspertów IATA.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z bliskiej współpracy z CPK przy tym kluczowym projekcie dla transportu lotniczego w Europie. Według prognoz europejski popyt na podróże wzrośnie do 2037 r. o ok. 50 proc., dlatego niezbędna jest budowa infrastruktury, która będzie w stanie na to zapotrzebowanie odpowiedzieć” - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes IATA odpowiedzialny za Europę Rafael Schvartzman.

Spółka podkreśliła, że uzgodnione przez CPK i IATA zasady zarządzania projektem stanowią, że - poza zwyczajowo wybieranym przez uczestników ACC przewodniczącym Komitetu Konsultacyjnego - współprzewodniczącym będzie przedstawiciel CPK. Ma to pozwolić to spółce na lepsze i bardziej efektywne prowadzenie całego procesu konsultacji.

W połowie kwietnia spółka CPK rozpoczęła proces uzgodnień strategicznych z partnerami branżowymi. W inauguracyjnym spotkaniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli firm, takich jak m.in. LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Poczta Polska, Orlen, Lotos, PERN, LOT AMS, LS Airport Services, Polski Holding Hotelowy, FedEx, DHL, UPS i TNT Express.

Inwestor CPK zapoznał partnerów z zakładanymi etapami inwestycji, przedstawił roboczy blokowy schemat realizacji projektu i założenia spółki CPK dotyczące formuły i zakresu współpracy. Do końca maja do CPK wpłynęło ponad 400 uwag i propozycji dotyczących infrastruktury planowanego lotniska, m.in. obsługi samolotów, pasażerskiej, bagażowej, cargo, zaplecza technicznego itd.

W tym roku CPK planuje wskazać doradcę strategiczno-technicznego, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi. Także w tym roku CPK zleci plan generalny Portu Lotniczego Solidarność, czyli tzw. masterplan. Będzie on zawierał, m.in. prognozy ruchu lotniczego, zwymiarowanie planowanej infrastruktury i wstępny plan jej ulokowania, etapowanie budowy i szczegółowy model biznesowy nowego portu lotniczego.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln pasażerów. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

PAP/ as/