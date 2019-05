Dzieci za darmo pojadą koleją. Albo za złotówkę

W Dniu Dziecka pociągami PKP Intercity i Kolejami Mazowieckimi dzieci pojadą za darmo, a w pociągach Polregio bilet dla najmłodszych będzie kosztował symboliczną złotówkę - informują przewoźnicy.

Jak informuje PKP Intercity, 1 czerwca 2019 roku dzieci i młodzież będą mogli bezpłatnie podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów przewoźnika, łącznie z Pendolino. Dzieci poniżej 4. roku życia mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100 proc., natomiast dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat wystarczy pobrać w kasie bilet ze wskazaniem miejsca do siedzenia i mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek dziecka.

PKP Intercity posiada ponadto ofertę, dzięki której opiekunowie dzieci mogą liczyć na bilety tańsze o 30 proc. Aby skorzystać z Biletu Rodzinnego, wystarczy podróżować w grupie od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia.

Polregio informuje, że 1 czerwca wszystkie dzieci do ukończenia 16. roku życia będą mogły korzystać z przejazdów pociągami na podstawie biletów jednorazowych za 1 zł, które będą ważne wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym wiek podróżnego.

Spółka przygotowała ponadto dodatkowe atrakcje w 14 lokalizacjach: w Gdyni, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie, Nowym Sączu, Zielonej Górze, Wrocławiu i Lublinie. W zależności od miejsca zorganizowane będą festyny, czy możliwość zwiedzania stacji. Dodatkowo w wybranych pociągach przewoźnika dzieci otrzymają specjalne upominki.

Jak wyjaśniają koleje Mazowieckie na co dzień z ulgą 100 proc. pociągami tego przewoźnika mogą podróżować dzieci do lat 4. Oferta na Dzień Dziecka pozwoli bezpłatne podróżować nie tylko najmłodszym, ale też młodzieży do 16. roku życia. Bezpłatną podróż będzie można odbyć na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek.

Przewoźnik informuje też, że dodatkowo tego dnia opiekunowie dzieci będą mogli skorzystać z obowiązującej oferty Przejazdy Rodzinne, czyli z ulgi wynoszącej 35 proc.

PAP, MS