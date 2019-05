W Polsce jest doskonały klimat inwestycyjny

Dzięki dużym ulgom podatkowym Polska ma jeden z najhojniejszych systemów wsparcia działalności B+R w regionie - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodano, że w naszym kraju liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrosła w latach 2015-2017 o 31,9 proc., to najlepszy wynik w UE.

Za sprawą gruntownych reform podatkowych, Polska może się pochwalić bardzo dobrymi warunkami inwestycyjnymi. Dzięki dużym ulgom mamy jeden z najhojniejszych systemów wsparcia działalności B+R w regionie. W 2017 roku skorzystało z nich dwukrotnie więcej firm niż rok wcześniej, a liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrosła w latach 2015-2017 o 31,9 proc., co jest najlepszym wynikiem w krajach UE - napisano w komunikacie poświęconym raportowi „Polskie B+R. Dostępne narzędzia wsparcia i nowe możliwości”.

Poinformowano, że w 2017 r. Polska przeznaczyła 1,03 proc. swojego PKB na wydatki związane z badaniami i rozwojem. Prawie wszystkie (94,5 proc.) firmy przebadane przez międzynarodowe izby handlowe deklarują chęć ponownego wyboru Polski na lokalizację swojej inwestycji.

Według kierownika Zespołu Gospodarki Cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego Ignacego Święcickiego PIE to zasługa m.in. znaczących przemian, jakie zaszły w ostatnich latach w systemie wspierania działalności B+R w Polsce.

Wprowadziliśmy m.in. systematycznie zwiększaną ulgę podatkową oraz preferencyjną stawkę podatkową dla zysków z praw własności intelektualnej - zauważył Święcicki cytowany w komunikacie PIE.

Instytut zwraca uwagę, że oprócz wzrostu zainteresowania ulgą B+R oraz zwiększającego się zatrudnienia w tym sektorze, stale rośnie także liczba wniosków patentowych składanych do Europejskiego Urzędu Patentowego. W 2018 roku wzrost ten osiągnął poziom 19,7 proc.

Dostępny w Polsce zakres wsparcia oferowanego dla działalności B+R jest jednym z najbardziej hojnych w regionie - ocenił Święcicki.

Według niego dobrą pozycję w zestawieniu ogólnych warunków inwestycyjnych w regionie potwierdza 4. pozycja naszego kraju w rankingu Global Competitiveness Index oraz 4. w Doing Business.

Niekorzystne czynniki, o których się wciąż wspomina w kontekście prowadzenia działalności w Polsce, to przede wszystkim zmienność systemu prawnego oraz skomplikowane przepisy podatkowe - dodał Święcicki.

Zgodnie z raportem jednym z głównych obszarów, które mogą dodatkowo pobudzić innowacje są zamówienia publiczne. Zauważono, że obecnie rozwijane są takie możliwości jak zamówienia przedkomercyjne czy partnerstwo innowacyjne. Dotychczasowe działania skupiały się na bardzo małych aplikacjach (GovTech) oraz bardzo dużych projektach (NCBiR). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje obecnie pięć projektów, z czego wartość najtańszego to 32 mln zł.

Do najważniejszych zmian w polskim systemie wspierania działalności badawczo-rozwojowej w latach 2011-2019 zaliczono: program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 (przedłużony do 2023 r.); wprowadzenie w styczniu 2016 r. ulgi badawczo rozwojowej w wysokości maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych; podwyższenie w 2017 r. ulgi badawczo-rozwojowej do 50 proc., wprowadzenie kwoty zwrotu dla nowych przedsiębiorstw, rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych; podwyższenie w styczniu 2018 r. ulgi badawczo rozwojowej do 100 proc. oraz do 150 proc. dla CBR, rozszerzenie kosztów kwalifikowanych; utworzenie w czerwcu 2018 r. Polskiej Strefy Inwestycji; wprowadzenie w styczniu 2019 r. tzw. IP Box.

SzSz(PAP)