BGK bierze 1,6 mld zł z unijnego programu gwarancyjnego

Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał 1,6 mld zł z unijnego programu gwarancyjnego COSME dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, co pozwoli zabezpieczyć 6 mld zł kredytów - poinformował w poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak wyjaśniono, zwiększenie puli środków w programie COSME jest wynikiem podpisanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Fundusz Inwestycyjny umowy regwarancji podwyższającej dostępny limit gwarancji do 4,8 mld zł.

Podpisanie umowy oznacza, że mikro, małe i średnie firmy będą mogły łatwiej uzyskać dodatkowe 2 mld zł kredytów na rozwój i działalność bieżącą - napisano w komunikacie.

Zgodnie z informacją, przez ponad trzy lata trwania programu BGK udzielił firmom z sektora MŚP ponad 18 tys. gwarancji na ponad 3 mld zł, a łączna wartość kredytów zabezpieczonych tymi gwarancjami to 3,8 mld zł. Zaznaczono, że BGK jako pierwszy w Europie podpisał w 2015 r. umowę COSME z EFI z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (tzw. planu Junckera). Od tego czasu pula dostępnych środków w programie zwiększyła się sześciokrotnie z pierwotnego poziomu 800 mln zł do 4,8 mld zł obecnie.

15 lat w Unii Europejskiej to m.in. dostęp do funduszy europejskich, by móc szybciej rozwijać polską gospodarkę. Bardzo ważne jest, by nauczyć się efektywnie wykorzystywać środki europejskie poprzez instrumenty zwrotne, żeby budować kapitał na przyszłość i stale zwiększać możliwości rozwoju. Gwarancje COSME to fantastyczny instrument, który pozwala rozwijać się polskiej gospodarce - mówi cytowana w komunikacie prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Zaznaczono, że programy gwarancyjne w BGK są elementem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a rosnąca skala udzielanych kredytów z gwarancjami tego banku i regwarancją EFI świadczy o dużym zainteresowaniu firm z sektora MŚP uzyskaniem takiego finansowania.

Najczęściej po gwarancje spłaty kredytu COSME - tłumaczy BGK - sięgają przedsiębiorcy, którzy nie mają zabezpieczeń rzeczowych. Produkt cieszy się dużą popularnością szczególnie ze strony mikroprzedsiębiorstw (72 proc.) i małych firm (25 proc.), a wśród branż dominują usługi (43 proc) i handel (33 proc).

Według BGK dużą zaletą gwarancji COSME jest prosta procedura ich uzyskania - wniosek o gwarancję firma składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Ponieważ gwarancja jest na warunkach rynkowych, przedsiębiorca nie musi martwić się wymaganiami dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis. W porównaniu do innych tego typu zabezpieczeń, gwarancja COSME jest najmniej sformalizowaną formą wsparcia, z której skorzystać mogą przedsiębiorcy reprezentujący różne sektory działalności - ocenia dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK Halina Wiśniewska. - Firmy nie muszą ustanawiać zabezpieczeń rzeczowych dla swoich kredytów. Zachętą jest też prowizja za udzielenie gwarancji, która wynosi 1 proc. w skali roku - dodała Wiśniewska.

Gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600 tys. zł (w wysokości 80 proc. kwoty kredytu). Mogą z nich skorzystać m.in. ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku, by uzyskać kredyt. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Najchętniej po produkt sięgają mikro- i mali przedsiębiorcy.

Gwarancje z programu COSME oferuje 11 banków współpracujących z BGK: Alior Bank, mBank, PKO Bank Polski, Nest Bank, Bank Pekao, BOŚ Bank, Santander, ING Bank Śląski, banki spółdzielcze, tj. Bank spółdzielczy w Brodnicy oraz SGB-Bank, Grupa BPS i zrzeszone z nimi banki spółdzielcze.

Gwarancja COSME udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

PAP, MS