PKO Leasing obejmuje pozycję lidera rynku CFM

PKO Leasing nabył 11,2 mln akcji spółki Prime Car Management, co stanowi 94,4 proc. jej kapitału zakładowego. Dzięki transakcji, PKO Leasing zdobył pozycję lidera na rynku usług Car Fleet Management, wzmocnił swoją pozycję lidera na rynku leasingu i zaznaczył swoją obecność na rynku najmu krótkoterminowego aut. Zakup spółki PCM na drodze wezwania to pierwsza tego typu transakcja w historii Grupy PKO Banku Polskiego.

Dotychczasowa oferta PCM uzupełni produkty PKO Leasing i będzie dostępna w całej Grupie PKO Banku Polskiego.

PKO Leasing został dziś właścicielem 94,4 proc. akcji Prime Car Management. To dobra informacja zarówno dla klientów spółki PCM jak i dla wszystkich klientów Grupy PKO Banku Polskiego. Chcemy kontynuować najlepsze elementy modelu biznesowego wypracowanego przez PCM, rozszerzając jednak dostępność oferty na całą Grupę PKO Banku Polskiego oraz ułatwiając dotychczasowym klientom spółki dostęp do usług finansowych bankowej grupy. Jestem przekonany, że usługi najmu długoterminowego aut będą dalej zyskiwały na popularności i dlatego tym bardziej cieszę się, że PKO Leasing został liderem tego rynku – mówi Paweł Pach, prezes PKO Leasing.

PKO Leasing zamierza kontynuować najlepsze elementy modelu biznesowego PCM oraz chce utrzymać współpracę z dotychczasowymi dostawcami aut i usług dla spółki. Oferta PCM uzupełni zakres usług dostępnych już wcześniej w PKO Leasing.

PKO Leasing to największa spółka leasingowa w Polsce i jeden z kluczowych elementów oferty Grupy PKO Banku Polskiego w zakresie finansowania firm i przedsiębiorstw. W 2018 r. spółka osiągnęła rekordową sprzedaż na poziome 9,2 mld zł, a jej udział w rynku wyniósł 11 proc. Rynek leasingu od lat notuje dwucyfrowe dynamiki wzrostu, co pokazuje że przedsiębiorcy chętnie sięgają po produkty leasingowe. PKO Bank Polski, który jest największym bankiem korporacyjnym w Polsce, będzie dalej rozwijać ofertę leasingową i dostosowywać ją do zmieniających się potrzeb klientów. Przejęcie spółki PCM to jeden z kroków w realizacji tej strategii – mówi Rafał Antczak, przewodniczący rady nadzorczej PKO Leasing.

Pierwsze przejęcie na drodze wezwania w historii Grupy PKO Banku Polskiego Pierwsza faza wezwania PKO Leasing na akcje PCM, w którym pośredniczy Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, zakończyła się pełnym sukcesem. PKO Leasing nabył ponad 11,2 mln akcji, płacąc za nie 267 mln zł. To pierwsza tego typu transakcja w historii Grupy PKO Banku Polskiego. Zakupiony pakiet udziałów stanowi 94,4 proc. kapitału zakładowego PCM i pozwala na objęcie pełnej kontroli nad spółką oraz na jej wycofanie z obrotu giełdowego. W skład przejętej grupy wchodzą: Futura Leasing, Masterlease i MasterRent24. Wciąż trwa druga faza wezwania, w ramach której do 11 czerwca akcjonariusze PCM mogą zgłaszać chęć sprzedaży pozostałych akcji spółki. Cena jaką PKO Leasing oferuje za każdą akcję PCM w drugiej fazie wynosi 20 zł.

PCM to jedna z wiodących firm w segmencie wynajmu samochodów i zarządzania flotą, a oferowane przez nią usługi są komplementarne do tych świadczonych przez PKO Leasing. Jako pierwsza firma w Polsce udostępniła klientom indywidualnym możliwość zawarcia transakcji online na samochód w abonamencie. Dzięki przejęciu, zarówno klienci PKO Leasing jak i dotychczasowi klienci PCM zyskają dostęp do pełniejszej oferty, która będzie teraz jeszcze bardziej dopasowana do ich potrzeb. PKO Leasing zamierza kontynuować współpracę z dotychczasowymi dostawcami aut i usług dla Prime Car Management oraz włączyć usługi PCM do oferty PKO Leasing. Takie rozwiązanie pozwoli zaoferować klientom więcej modeli aut na atrakcyjnych warunkach oraz jeszcze wygodniejsze rozwiązania związane z zarządzaniem flotą. CFM w Polsce rozwija skrzydła.

Wynajem długoterminowy to alternatywa dla leasingu. Dostępne dane pozwalają szacować wielkość floty w najmie długoterminowym w Polsce na poziomie ok. 240 tys. pojazdów. W 2018 r. ich liczba wzrastała w tempie 17,5 proc. r/r, najszybciej w historii. Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób, które skupiają się na użytkowaniu samochodu i nie muszą posiadać go na własność. Z wynajmu długoterminowego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy i klienci indywidualni, którzy chcą jeździć nowymi samochodami, wymienianymi na nowe co 2-3 lata.

Wciąż trwa druga faza wezwania, w ramach której do 11 czerwca akcjonariusze PCM mogą zgłaszać chęć sprzedaży pozostałych akcji spółki.

mw