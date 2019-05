Przedsiębiorco, czas na zmianę matrycy stawek VAT

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych, które weszło w życie niespełna miesiąc temu - 1 maja, nałożyło na przedsiębiorców sporo nowych obowiązków. Wśród nich jest zmiana matrycy stawek VAT. O co chodzi? Do kiedy masz czas i co musisz o tym wiedzieć? Zobacz szczegóły!

Przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują sprzedaż przy pomocy kas fiskalnych muszą wiedzieć, że wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia, doszedł im jeszcze jeden obowiązek. Mowa tutaj o konieczności przeprogramowania matrycy stawek VAT w urządzeniach.

O co chodzi?

Owocem wprowadzenia rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jest nowa matryca stawek VAT. Rodzi ona konieczność przeprogramowania urządzeń, z jakich obecnie korzystają przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami, podatnicy prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G”, gdzie każda z liter oznacza konkretną stawkę VAT bądź zwolnienie od podatku. Dokładne stawki i nowe oznaczenia literowe znajdziemy w § 6, ust. 1 pkt 5 nowego rozporządzenia.

Ideą nowej matrycy stawek VAT, jak informuje Ministerstwo Finansów, jest radykalne uproszczenie systemu. Jego podstawą są trzy filary: prostota, przejrzystość i przyjazność stosowania.

Projekt nowej matrycy VAT powstał w duchu filozofii 3P: prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków. Naszym celem jest ujednolicenie i uproszczenie systemu, który nie będzie generował przedsiębiorcom problemów z interpretacją. Pomoże w tym Wiążąca Informacja Stawkowa - mówi prof. Teresa Czerwińska, minister finansów.

Jak deklarują przedsiębiorcy, samo przeprogramowanie matrycy stawek VAT nie jest trudne. Wystarczy postępować zgodnie z książką instrukcji modelu danej kasy fiskalnej. Jeśli nie masz pojęcia jak to zrobić, zawsze możesz skorzystać z usługi oferowanej przez serwis obsługujący urządzenie w Twojej firmie.

Zbliża się deadline

Co ważne, obecnie obowiązujące matryce VAT, w kasach zafiskalizowanych przed 1 maja bieżącego roku, mogą być używane tylko do 31 lipca 2019 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcom na wdrożenie zmian zostało nieco ponad dwa miesiące.

Przeprogramowanie urządzeń dotyczy wszystkich kas fiskalnych. W praktyce oznacza to wprowadzenie zmian zarówno w kasach fiskalnych online, jak i urządzeniach z papierową czy elektroniczną formą paragonu.