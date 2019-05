W środę Tusk przed komisją śledczą ds. VAT

Komisja śledcza ds. VAT ma w środę przesłuchać b. premiera Donalda Tuska. Jak powiedział wiceprzewodniczący Kazimierz Smoliński (PiS), komisja zakłada, że b. premier stawi się na przesłuchanie, ale nie ma oficjalnego potwierdzenia jego obecności

W środę o godz. 10 ma rozpocząć się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. VAT, która ma przesłuchać byłego premiera, obecnie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Oficjalnego potwierdzenia nie mamy. Wezwanie zostało odebrane i nie mamy żadnej odpowiedzi” - powiedział wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. VAT Kazimierz Smoliński (PiS) pytany przez PAP o zaplanowane na środę przesłuchanie b. premiera Donalda Tuska. Smoliński dodał, że komisja zakłada, że Donald Tusk stawi się na przesłuchanie. „Wezwanie odebrano, więc gdyby miał się nie stawić to jakieś usprawiedliwienie powinien przysłać. Jesteśmy przygotowani na przesłuchanie premiera - poinformował.

Smoliński, pytany o przesłuchanie byłego premiera, ocenił, że wielu świadków, którzy już zeznawali przed komisją ds. VAT potwierdzało, że informacje o spadku wpływów z tytułu podatku od towarów i usług były przekazywane do kancelarii premiera Tuska. „Znamy słynny raport CBŚ z 2008 r., że już w paliwach się źle działo. Ja szczególnie o paliwa chciałbym pytać, bo to był największy problem przez całe 8 lat. To co ostatnio przecież prezesi tych izb paliwowych stwierdzali to miliardy uciekały. Zajmowano się setkami milionów - to oczywiście jest ważne - w stali 100 mln zł, czy w złomie 400 mln zł rocznie były straty. Tym się zajmowano, a tam gdzie 3 do 8 mld zł rocznie uciekało - bo o takich kwotach mówimy - to praktycznie nie zrobiono nic według branży” - powiedział Smoliński. „Jest sporo tych pytań. Chcemy się dowiedzieć, jaką wiedzę miał premier i co z tą wiedzą zrobił” - dodał wiceprzewodniczący komisji ds. VAT.

Nawet wicepremier Grzegorz Schetyna potwierdzał, że decyzje zapadały w KPRM-ie. Spotykała się tam komisja „Przyjazne Państwo” - jej przewodniczący (Janusz Palikot - PAP) z ministrem Nowakiem (Sławomirem - ówczesnym szefem gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska - red.). Wątpię, żeby to było bez wiedzy premiera - dodał Smoliński.

Członek komisji śledczej ds. VAT Zbigniew Konwiński (PO-KO) ocenił, że przesłuchanie byłego premiera ma kontekst polityczny. „Komisja ewidentnie polityczna - w okresie, kiedy Donald Tusk był premierem, rząd PO-PSL podejmował szereg działań uszczelniających system VAT, m.in. odwrócony VAT po raz pierwszy w 2011 r., później w 2013 r. I wtedy kiedy te działania były podejmowane to dzisiejsza rządząca partia - wtedy opozycja - tych działań nie popierała, więc to jest w ogóle hipokryzja w ogóle wzywanie teraz Tuska, który podejmował te działania, a oni tych działań nie popierali” - podkreślił.

Konwiński dodał, że jego zdaniem komisja powinna badać szerszy okres czasu. „Nie tylko te osiem lat, ale żeby uczciwie się przyjrzeć problematyce, bo pewne rzeczy wynikają i są konsekwencją wcześniejszych zdarzeń, należałoby badać co najmniej od roku pewnie 2005 do teraz. Gdybyśmy na przestrzeni lat badali lukę np. 2005 - 2010, to luka była rekordowa w 2006 r. na przestrzeni tych lat” - stwierdził.

Zbigniew Konwiński powiedział, że nie zdradzi zagadnień, o które planuje spytać. „Ja to mam oczywiście już przygotowane, ale nie uprzedzam, o co będę pytał pana premiera Donalda Tuska” - stwierdził. Konwiński oświadczył, że z zasady nie mówi wcześniej o tym, co dotyczy pracy komisji.

Donald Tusk był współtwórcą i przewodniczącym Platformy Obywatelskiej (2003 - 2014), dwukrotnie stał na czele rządu koalicji PO-PSL. Po raz pierwszy w latach 2007 - 2011 i po raz drugi w latach 2011 - 2014.

PAP, mw