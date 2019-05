193 miliony w Eurojackpot dla Polaka!

Mieszkaniec województwa łódzkiego na pewno jest wciąż pod wrażeniem swojego ogromnego szczęścia w Eurojackpot. Wielomilionowa wygrana w tej grze padła 10 maja pod Łodzią. Wyniosła dokładnie sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych (193 396 500 zł).

To absolutny rekord wysokości wygranej w historii polskich gier liczbowych. By sięgnąć po te pieniądze, należało wytypować liczby: 5, 7, 15, 19, 29 oraz 3 i 8. Tak spektakularna kwota była możliwa, gdyż w grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw i gracze z różnych krajów wspólnie składają się na ostateczną wygraną.

Te ogromne pieniądze plasują wspomnianego szczęśliwca spod Łodzi w drugiej setce najbogatszych Polaków. Oznaczają też dla niego nieograniczone możliwości. Umożliwiają życie na wysokim poziomie już z samych odsetek od lokaty. Albo pomoc innym i wsparcie celów charytatywnych. Inwestycje lub realizację marzeń o własnej firmie. A także spełnianie najśmielszych fantazji - o podróżach, luksusowych apartamentach, samochodach, jachtach, a nawet o klubie sportowym lub własnej wyspie.

Co jeszcze zrobić można z taką wygraną? Wielu chciałoby mieć taki dylemat. Dlatego warto rzucić szczęściu wyzwanie i zagrać w Eurojackpot.

Tym bardziej że teraz w Złotej Loterii Eurojackpot dodatkowo ponad 660 atrakcyjnych nagród.

Kupując zakład gry Eurojackpot w Złotej Loterii każdy gracz ma szansę na dodatkowe wygrane. Odbiera kupon z kodem loterii promocyjnej, a wraz z nim szansę na jedną z ponad 660 atrakcyjnych nagród. Do wygrania są dwie toyoty C-HR, 41 zegarków damskich i 41 zegarków męskich Albert Riele Concerto, 25 sztabek złota oraz aż 559 bonów upominkowych YES o wartości 300 zł każdy.

Na dedykowanej stronie lub za pośrednictwem materiałów promocyjnych dostępnych w kolekturze można sprawdzić, czy do otrzymanego kodu przypisany jest bon upominkowy. A co jeśli nie? Tu miła niespodzianka. Nadal jest szansa na wygraną! Wystarczy zarejestrować wspomniany kod na www.loteriaeurojackpot.pl, by wziąć udział w losowaniu pozostałych atrakcyjnych nagród.

To wciąż nie wszystko! Szansę na wygraną można w łatwy sposób zwiększyć. Wystarczy kupić dwa, trzy lub więcej zakładów gry Eurojackpot na jednym kuponie i zarejestrować swój kod na www.loteriaeurojackpot.pl. Gracz otrzymuje wówczas aż trzy szanse na wygraną w losowaniach nagród.

Warto się pospieszyć. Złota Loteria Eurojackpot trwa do wyczerpania puli kodów promocyjnych, nie dłużej jednak niż do 7 czerwca 2019 r. W Eurojackpot warto grać zawsze, bo stawką są ogromne pieniądze. Nawet 90 000 000 euro, czyli ok. 390 000 000 zł! Eurojackpot to aż dwanaście stopni wygranych, na które możemy liczyć w każdym losowaniu.