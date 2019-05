Komisja VAT: Ostateczne wyniki prac we wrześniu?

Raport sejmowej komisji śledczej ds. VAT na początku września może zostać skierowany do Sejmu - zapowiedział w czwartek szef komisji Marcin Horała (PiS).

„W tym momencie mamy przesłuchania rozpisane prawie do końca lipca. Tu jeszcze jakieś drobne mogą być dodatki, bo ktoś nie przyjedzie, albo trzeba będzie dokończyć jego przesłuchanie. Mam nadzieję, że do kona lipca te przesłuchania zakończymy” - powiedział w czwartek Horała w radiowej Jedynce.

Jak dodał, w sierpniu będzie chciał dokończyć napisanie raportu.

„Z końcem sierpnia komisja mogłaby przyjąć raport i skierować do Sejmu z początkiem września” - powiedział.

Horała przekazał, że w przyszłym tygodniu kolejny raz przed komisją ma być przesłuchany były minister finansów Jacek Rostowski, a także ponownie przesłuchany były wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Szef komisji przypomniał, że 17 czerwca to nowy termin przesłuchania szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

W środę przed południem odbyło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. VAT, która - zgodnie z ustalonym harmonogramem - miała przesłuchać Donalda Tuska. Wcześniej przewodniczący komisji Marcin Horała informował, że rano do sekretariatu komisji wpłynęło pismo od pełnomocnika Tuska, mecenasa Romana Giertycha dot. niestawienia się szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na przesłuchanie przed komisją. Adwokat w czasie posiedzenia ponownie tłumaczył, że w związku z wyjazdem szefa Rady do Azji Środkowej w ubiegłym tygodniu skierował do komisji wniosek o przesunięcie przesłuchania.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

PAP/ as/