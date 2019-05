Status prosumenta będzie rozszerzony o MŚP

Projekt poszerzający status prosumenta o małe i średnie firmy przyjął Stały Komitet Rady Ministrów - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Według szefowej MPiT za dwa tygodnie powinien się nim zająć rząd.

Dodała:

Mam nadzieję w lipcu parlament przyjmie nowelizację. Podkreśliła, że „zwrot w stronę energii odnawialnej jest faktem”. Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii OZE przyjęta dzisiaj przez Stały Komitet Rady Ministrów przede wszystkim rozszerza prosumencką Polskę - wskazała Emilewicz.

Dodała, że to realizacja zapowiedzianego w styczniu programu Energia plus.

Rozszerzamy status prosumenta na małych i średnich przedsiębiorców. I to jest najważniejsza zmiana w tej ustawie - powiedziała.

Obecnie, jak wskazała, status ten może uzyskać właściciel domu jednorodzinnego, ale nie przedsiębiorca.

Przedsiębiorca, który założy instalację fotowoltaiczną będzie miał nie tylko prąd na swoje potrzeby. Ale także, jeśli wyprodukuje go w nadmiarze, będzie mógł go oddać do sieci dystrybucyjnych po to, aby w czasie, gdy słońce nie będzie świecić, móc go kupić z sieci ze znacznym opustem - zaznaczyła minister.

Według Emilewicz „do dwóch tygodni projekt powinien trafić na Radę Ministrów”.

O tym, że trwają prace nad projektem noweli ustawy o OZE, która pozwoli objąć systemem prosumenckim sektor MŚP, minister przedsiębiorczości i technologii informowała pod koniec kwietnia. Wyjaśniła, że małe i średnie przedsiębiorstwa miałyby zostać objęte opustami.

Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy 10-40 kW rozliczenie odbywa się w stosunku 1 do 0,7.

Minister mówiła wówczas, że po zmianie prawa panele fotowoltaiczne będzie można instalować na terenie całej posesji, a nie tylko na dachach domów jednorodzinnych.

Zdaniem Emilewicz zmiany w prawie pozwolą przyspieszyć rozwój mikroinstalacji OZE w Polsce i pomóc w osiągnięciu zobowiązań pakietu klimatyczno-energetycznego. Polska zobowiązała się, że do 2020 r. osiągniemy 15-proc. udział OZE w miksie energetycznym.

