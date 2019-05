Debata GB: Złoty wiek relacji ekonomicznych Polska-USA

Dlaczego potrzebujemy polsko-amerykańskiego partnerstwa gospodarczego w dobie dynamicznej, globalnej zmiany? Jakie są strategiczne osie budowy tych relacji? Czy potrzebujemy amerykańskich inwestycji w Polsce? W jaki sposób zachęcać inwestorów zza oceanu i czego powinniśmy od nich wymagać?

Do dyskusji w redakcyjnej debacie „Gazety Bankowej” zatytułowanej „Strategia partnerstwa, strategia rozwoju. Polsko-amerykańskie relacje gospodarcze w czasie globalnej zmiany” zaprosiliśmy przedstawicieli administracji obu państw, najważniejszych polskich instytucji odpowiadających za koordynację działań prorozwojowych, a także środowisk działających na rzecz budowy relacji gospodarczych między Polską i USA. Wśród uczestników spotkania, którego moderatorem był redaktor naczelny „Gazety Bankowej” Maciej Wośko, znaleźli się eksperci i liderzy biznesu – firm amerykańskich dostrzegających potencjał naszej gospodarki i polskich instytucji, odpowiedzialnych za współpracę z inwestorami zagranicznymi oraz reprezentanci administracji państwowej i Ambasady USA.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to drogowskaz dla firm, także zagranicznych. Pokazuje, w jakim kierunku powinna się rozwijać gospodarka. Czyni to w perspektywie znacznie przekraczającej czteroletnią kadencję parlamentu, daje więc pewność i przewidywalność głównych kierunków oraz celów, jakie tutaj zakładamy – podkreślała Renata Calak, zastępca dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Inwestycje amerykańskie w Polsce wyróżniają się dużym komponentem badawczo-rozwojowym oraz innowacyjnym i jest ich u nas coraz więcej – dodawała w kontekście założeń SOR Alicja Krzyżanowska z Wydziału Krajów Pozaeuropejskich Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

To jest z pewnością obustronny sukces. Mówimy o amerykańskich inwestycjach w Polsce, ale zwróćmy uwagę, że coraz więcej polskich firm inwestuje w USA, np. w Nevadzie – komentował dane dotyczące wymiany handlowej i inwestycji John L. Armstrong, radca ds. ekonomicznych w Ambasadzie USA w Warszawie.

Amerykański biznes wchodzi tam, gdzie się to mu po prostu opłaca i gdzie jest stabilnie. W Polsce opłaca się inwestować i mamy tu względną stabilność – podkreślała Dorota Dąbrowski z American Chamber of Commerce in Poland, podkreślając pozytywną rolę stanowczej walki z korupcją, jaką prowadzi się w Polsce.

Polska staje się coraz ciekawszym miejscem dla takich firm jak nasza – mówił Michał Kurzelewski dyrektor ds. medycznych, członek grupy zarządzającej Pfizer Polska. - Przede wszystkim ze względu na wysoko wykwalifikowane kadry – bo to właśnie świetnie przygotowani specjaliści, a nie niskie koszty pracy, są dziś największym polskim atutem – dodawał, m.in. w kontekście rozwoju polskiej Drug Safety Unit Platform, jednej z czterech platform tego typu na świecie, przetwarzającej dane działań niepożądanych leków tej firmy.

W nowe rozwiązania dla naszych klientów inwestujemy ok. 100 mln dol. rocznie. Współpracujemy z 5 tys. polskich dostawców, którzy mają dostęp do naszych globalnych projektów i z czego oczywiście również korzystają – podkreślał z kolei Sławomir Żygowski, prezes GE Power, zaznaczając, że jego firma chce jeszcze mocniej wejść na polski rynek, zdobywać tu nowe kontrakty i balansować obecność w naszym kraju.

Musimy się pokazać światu nie tylko jako serce, lecz również jako mózg Europy. Współpraca z amerykańskimi partnerami tylko nam w tym pomoże – puentował dr Krzysztof Senger, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).