mBank: PKB w całym roku wzrośnie o 5 proc.

Ledwie GUS podał poprawiony szacunek wzrostu PKB w I kwartale tego roku i zaczęło się: Ekonomiści mBanku podnieśli szacunek wzrostu gospodarczego na cały rok.

GUS przedstawił dzisiaj drugi szacunek wzrostu PKB w I kwartale. Szacunek mówił o wzroście o 4,7 proc., a więc był wyższy niż pierwszy, w którym Główny Urząd Statystyczny mówił o wzroście o 4,6 proc.

Jednak zapewne to struktura tego wzrostu była powodem, dla którego ekonomiści mBank zdecydowali się na podwyżkę prognoz.

Struktura wzrostu w I kwartale jest korzystna. To, co hamowało i rozczarowało (konsumpcja prywatna) jest przejściowe. To, co przyspieszyło i zaskoczyło na plus (inwestycje i konsumpcja publiczna) jest trwałe. Podwyższamy prognozy wzrostu PKB na 2019 z 4,5 do 5,0% średniorocznie – napisali w innym wpisie.