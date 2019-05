Zamek Królewski pod patronatem KGHM

KGHM Polska Miedź objął mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie. To kolejna inicjatywa, poprzez którą strategiczna spółka Skarbu Państwa wspiera polską kulturę. To też szczególny czas dla Zamku, który w tym roku obchodzi 400-lecie ukończenia przebudowy podjętej na zlecenie króla Zygmunta III Wazy.

Współpracę inauguruje specjalna wystawa „Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII”. To pierwsza w historii polskiego muzealnictwa ekspozycja niemal 500 dzieł ze zbiorów rodzimych i zagranicznych.

– Mecenat nad Zamkiem Królewskim to element naszej społecznej odpowiedzialności. W pierwszej kolejności jesteśmy odpowiedzialni za wynik finansowy, interes inwestorów i pracowników, których mamy 34 tys. w całej grupie kapitałowej. Produkując i eksportując miedź, srebro i złoto, generujemy bardzo konkretny zysk, który zostaje w Polsce. Wspieranie elementów polskiej kultury to część naszej tożsamości, a Zamek Królewski w Warszawie jest symbolem ciągłości polskiej kultury, tradycji, ale też trwałości polskiej państwowości – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź SA.

Spółka od lat jest sponsorem instytucji oraz wydarzeń z obszaru kultury i sztuki, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, dlatego mecenat nad Zamkiem Królewskim wpisuje się w ideę dbałości koncernu o pielęgnowanie wartości historycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego.

– Dla Polaków, ale i odwiedzających nas obcokrajowców Zamek Królewski jest wizytówką polskiej kultury i tradycji. Jesteśmy firmą globalną, 80 proc. naszej produkcji sprzedajemy poza granicami kraju, więc ważne jest dla nas również to, żeby obcokrajowcy mieli styczność z polskim DNA, polską historią i kulturą. Takie miejsca jak Zamek Królewski są ich wizytówką. Jako firma globalna chcemy pomagać w promocji polskiej kultury, polskiej tożsamości również poza granicami kraju – mówi Marcin Chludziński.

Mecenat objęty został przez miedziowy koncern w szczególnym dla muzeum czasie. W 2019 roku Zamek Królewski w Warszawie obchodzi 400-lecie ukończenia przebudowy podjętej na zlecenie króla Zygmunta III Wazy. By uczcić tę rocznicę, dyrekcja Zamku przy wsparciu finansowym KGHM przygotowała bogaty program wydarzeń artystycznych, historycznych i naukowych.

– Mecenat KGHM-u jest dla nas niesłychanie ważny z dwóch powodów: po pierwsze, stanowi materialne wsparcie i pomoc finansową dla wzbogacania kolekcji zamkowej. Ambicją Zamku jest stworzenie kolekcji ważnej w skali międzynarodowej, nie tylko sztuki polskiej, lecz także europejskiej XVII i XVIII stulecia. Drugi powód jest bardziej ezoteryczny, dzięki mecenatowi możemy się czuć pewniej przy organizacji wystaw. To jest zaplecze finansowe, a każda wystawa – zwłaszcza jubilerska – dużo kosztuje. To zarówno ubezpieczenie, jak i transport czy zabezpieczenie samej ekspozycji. Bez mecenatu KGHM byłoby to niezwykle trudne, a nawet w niektórych przypadkach wręcz zupełnie niemożliwe – mówi profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

– Przede wszystkim są to klejnoty, ale również obrazy prezentujące dzieła jubilerstwa, sposób, w jaki noszono klejnoty, biżuterię czy to, jak była ona komponowana ze strojem w epoce XVI i XVII wieku. Będą również wzory graficzne, które dawniej wykorzystywali jubilerzy do tworzenia klejnotów, oraz kilka zaskakujących obiektów, np. klejnoty w formie trumienek – mówi Danuta Szewczyk-Prokurat, kurator wystawy.

(Agencja Informacyjna Newseria)