Lotos opóźnia o miesiąc start jednej z instalacji

Grupa Lotos poinformowała w piątek, że opóźnia o miesiąc - do 30 czerwca - uruchomienie części kompleksu EFRA - instalacji opóźnionego koksowania DCU.

Lotos podał, że jego spółka zależna Lotos Asfalt podpisała z generalnym wykonawcą projektu EFRA aneks, zgodnie z którym termin osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu Kompleksu Koksowania - DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi - zostaje przesunięty o 30 dni - do 30 czerwca. Jako powód podano dążenie Lotos Asfalt do „zapewnienia bezspornej gotowości technicznej Kompleksu Koksowania do prowadzenia prac rozruchowych i uruchamiania instalacji”.

W ramach EFRA (od efektywna rafinacja) działają już dwie instalacje - HGU (wytwarzanie wodoru) oraz HVDU (próżniowej destylacji hydrowaxu - parafinowej frakcji z hydrokrakingu).

Spółka zaznaczyła, że przesunięcie terminu dla DCU nie opóźni wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomiczno-finansowych, wynikających z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA. Dzięki instalacji opóźnionego koksowania, z ok. 1,4 mln ton ciężkiej pozostałości, m.in. ciężkiego, zasiarczonego oleju opałowego (COO - PAP) oraz asfaltów przemysłowych i drogowych ma powstawać rocznie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw - przede wszystkim paliw lotniczych i olejów napędowych, a także ok. 400 ton koksu. Dotychczas produkty ciężkiej pozostałości generują dla rafinerii ujemną marżę - cena sprzedaży jest niższa od kosztów produkcji.

SzSz(PAP)