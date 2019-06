„Energa w akcji” – inwestycja w Polskę

Podczas konferencji WallStreet 23 w Karpaczu Energa ogłosiła start programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych „Energa w akcji”. Skąd taki pomysł?

Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych: Program jest swoistego rodzaju wyrazem uznania dla długoterminowego zaangażowania naszych akcjonariuszy. Inwestorzy indywidualni są dla nas niezwykle ważni i pragniemy realnie doceniać wkład, jaki wnoszą w naszą pozycję giełdową. Od wielu lat obserwujemy także światowy i europejski rynek kapitałowy i widzimy wyraźną tendencję realizacji takich programów wśród poważnych spółek zagranicznych. Postanowiliśmy zatem uruchomić pierwszy w naszym kraju program lojalnościowy dla inwestorów w sektorze energetyki.

Program będzie zatem pionierski w swojej dziedzinie. Dlaczego jeszcze jest tak ważny?

Z kilku powodów. Kluczowy jest tutaj aspekt patriotyczny. Jako spółka Skarbu Państwa mamy wobec społeczeństwa i krajowej gospodarki określone obowiązki. Realizujemy je na wiele sposobów, a jednym z nich będzie od teraz większe zaangażowanie Polaków w patriotyzm gospodarczy. Grupa Energa daje możliwość czynnego – nie biernego, znanego z minionych lat – zaangażowania w życie gospodarcze naszego kraju.

Jaką wartość dodaną niesie program „Energa w akcji” dla jego uczestników?

Uczestnicy programu zyskają dostęp do profesjonalnych szkoleń Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się na rynku akcji spółek sektora energetycznego, a także zyskają możliwość udziału w konferencjach naukowych poświęconych tematyce inwestowania w spółki energetyczne, których organizatorami będą partnerzy programu. Pamiętajmy też o kwestiach nie związanych bezpośrednio z finansami i inwestycjami indywidualnymi. Uczestnicy programu przysłużą się środowisku nie tylko poprzez zakup akcji, ale również dzięki dedykowanym rabatom na naszą ofertę paneli fotowoltaicznych. Sami także konkretnie na tym zyskają – obniżając swoje rachunki za prąd.

Czy mógłby Pan Prezes opowiedzieć w takim razie o szczegółach programu? Kto może zostać beneficjentem, w jaki sposób się zarejestrować?

„Energa w akcji” ma proste zasady. By do niego przystąpić wystarczy założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO BP. Następnie należy zainwestować w określoną liczbę akcji Energi – musi być ich minimum 500. Kolejny krok to ulokowanie ich na swoim rachunku inwestycyjnym na 6 miesięcy. Ten minimalny okres inwestowania upoważnia inwestora do skorzystania z całego wachlarza korzyści. A tych ostatnich jest naprawdę dużo.

To między innymi prowadzony przez rok za darmo rachunek w Domu Maklerskim PKO BP (dotyczy również już istniejących) czy stały rabat na zakupy w internetowym sklepie Energi Obrotu dla inwestorów. Dopracowujemy jeszcze szczegóły, więc pełen katalog atutów programu poznają Państwo we wrześniu. Niektóre z nich będą dostępne dla wszystkich uczestników, jak te wymienione powyżej, inne będzie można uzyskać na zasadzie konkursu. Planujemy również specjalne benefity, które będą ograniczone liczbowo, a decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Warto zatem uważnie śledzić wszystkie newsy związane z programem, do czego już teraz zachęcam.

Zatem nie pozostaje nic innego, jak z niecierpliwością czekać na start „Energi w akcji”.

Dziękuję za rozmowę.

Również serdecznie dziękuję.