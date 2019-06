PERN zbuduje 6 magazynów na paliwa

PERN planuje budowę sześciu zbiorników magazynowych na produkty naftowe w swoich bazach paliwowych: w Boronowie, Emilianowie, Małaszewiczach i Rejowcu. Spółka ogłosiła dwa przetargi na wybór wykonawcy. Jak podał PERN, oferty w obu postępowaniach można składać do 5 lipca.

Według spółki plan zakłada budowę trzech zbiorników o pojemności 10 tys. metrów sześc. - jednego w bazie w Boronowie oraz dwóch w bazie w Emilianowie, a także budowę trzech zbiorników o pojemności 32 tys. metrów sześc. - jednego w bazie w Małaszewiczach, a dwóch w bazie w Rejowcu.

Jak wynika z opublikowanej przez PERN dokumentacji przetargowej, chodzi o budowę zbiorników dla produktów naftowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycje podzielono na cztery zadania, obejmujące w jednym przetargu: bazy paliw w Emilianowie i Małaszewiczach; a w drugim bazy paliw: w Boronowie i Rejowcu.

Termin realizacji inwestycji, których dotyczą oba przetargi, PERN określił na 52 tygodnie po spełnieniu dwóch warunków - zawarcia przez spółkę umów na realizację zadań oraz przekazania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W styczniu Walne Zgromadzenie PERN zatwierdziło Wieloletni Plan Strategiczny spółki do 2022 r., zgodnie z którym nakłady inwestycyjne w wyniosą w tym czasie 2,7 mld zł w grupie kapitałowej. Jak zapowiadał wcześniej PERN, plan priorytetowych inwestycji obejmował będzie, oprócz rozbudowy infrastruktury do magazynowania i przesyłu ropy naftowej, również zwiększenie pojemności magazynowania paliw - do 2022 r. o blisko 320 tys. metrów sześc., w dwóch etapach.

Pierwszy etap strategicznych przedsięwzięć PERN w tym zakresie objął bazy paliwowe w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej w ramach budowy czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc., natomiast drugi zakłada zwiększenie pojemności w innych lokalizacjach o ok. 190 tys. metrów sześc.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zajmuje się tłoczeniem i magazynowaniem na terenie Polski ropy naftowej oraz paliw gotowych. Spółka zarządza bazami magazynowymi surowca o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. oraz siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych.

PERN transportuje ropę z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu. W wyniku sfinalizowanego z początkiem 2018 r. połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - PERN przejął 19 baz magazynowych o łącznej pojemność ok. 1,8 mln m sześc.

PAP, MS