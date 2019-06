EKF: Roubini o populizmie

Nouriel Roubini jest jednym z najwybitniejszych myślicieli ekonomicznych jak również człowiekiem, który przewidział wielki kryzys 2008 (wtedy określono go jako Doctora Doom - określenie za którym profesor nie przepada).

Roubini jest także uczonym, ekspertem ze Stern School of Business, New York University, który jako pierwszy wskazał na zagrożenia związane z kryptowalutami (bitcoina nazwał „matką wszystkich przekrętów”) a także przewidział wzrost napięć w strefie euro.

Na Europejskim Kongresie Finansowym profesor Roubini opowiadał o ewentualnych zagrożeniach dla globalnego systemu finansowego jak również metodach na uniknięcie tych zagrożeń. Roubini, oprócz bycia ekspertem i profesorem jest też doradcą polskiego Banku Pekao.

Przyjechałem po raz pierwszy do Polski w roku 1989. Polska to niezwykły kraj, który osiągnął potężny postęp i rozwój w zakresie ekonomii i polityki - zaznaczył na początku wystąpienia profesor, który potem odniósł się do analogicznej sytuacji, która w owym okresie miały miejsce w Chinach, gdy na placu Tiananmen, gdy zmasakrowano protestujących. - Te dwa kraje, Chiny i Polska, poszły w różnych kierunkach - wasz kraj wybrał demokrację, zaś w Chinach zapanował brutalny autorytaryzm.

Mimo to, jak wskazał ekspert, nawet Chiny z czasem podjęły decyzję o ruszeniu drogą wolnorynkową, choć w odmienny sposób. Mimo to z czasem stały się one członkiem WTO i zintegrowały z globalną gospodarką.

Profesor ostrzegł przed zwrotem ku populizmowi, który jego zdaniem ma być odwróceniem trendu globalizacji gospodarki.

Dochodzi wręcz do ataku na demokrację liberalną - mówił profesor Roubini.

Ten odwrót widzimy też w przypadku USA i polityki Trumpa czy Brexitu w Wielkiej Brytanii, w Italii wygrali populiści zaś w Turcji swą pozycję umocnił prezydent Erdogan. Także Chiny znowu stają się autorytarne.

Musimy się zastanowić skąd to się bierze i wskazać na możliwości takich zmian w gospodarce, które służyć będą wszystkim. To uchroni nas przed populizmem - wskazał Roubini. - Populizm prowadzi w długiej perspektywie do katastrofy - dodał Roubini.

Próbował także odpowiedzieć na pytania, czy UE powinna postawić na głębszą integrację i jaka powinna być jej rola Europy?

Europejczycy w obliczu Rosji czy Chin muszą trzymać się razem i wypracować jednolity, kompromisowy sposób radzenia sobie z takimi problemami jak kwestie ekonomiczne czy migracyjne. Zdezintegrowana Europa nie pójdzie w dobrym kierunku - powiedział podczas Europejskiego Kongresu Finansowego prof. Nouriel Roubini, ekspert ze Stern School of Business, New York University. - Są siły, które chcą by Europa się rozpadła. USA jest zwolennikiem rozdrobnionej Europy, zaś dla Rosji Europa rozdrobniona to Europa słabsza i łatwa do rozgrywania. Są więc powody dla których Europa powinna odnieść sukces.

Roubini pokazał na rozmaite przykłady tego jak poszczególne państwa przechodzą przez proces rozwoju gospodarczego. Przez lata ubiegłe mieliśmy do czynienia z potężnymi wzrostami jednak w ostatnich miesiącach ryzyka się zaostrzyły. Profesor wskazał w tym przypadku na następujące przyczyny - ryzyko wojny celnej Chiny-USA a także działania Fed, podnoszącego stopy i obniżającego bilans.

To doprowadziło do paniki na rynku - podsumował profesor.

Teraz jednak, jak wskazuje ekspert, znów panuje optymizm. Tylko skąd on się wziął?

Pierwszym czynnikiem była decyzja Fed, iż „żartował” i zatrzymał wzrosty stóp. To doprowadziło do bardziej ryzykownych decyzji banków, co zdaniem eksperta jest pozytywne dla globalnego rynku.

To była panika a świat się jednak nie walił - podsumował tę sprawę profesor.

Jednak optymizm nie trwał długi i maj doprowadził do kolejnego okresu awersji do ryzyka i zaciskania pasa. To może doprowadzić do spowolnienia gospodarczego.

Pierwsza zła wiadomość - wojna USA-Chiny doprowadziły do zimnej wojny ekonomicznej co czyni wzajemne relacje do niebezpiecznych poziomów, włącznie z zagrożeniami geopolitycznymi.

Czy USA i Chiny unikną zaostrzenia konfrontacji?” - zapytał profesor. - Nie spodziewam się gorącej wojny. Mimo to ryzyko jest większe i wojna technologiczna i ekonomiczna już trwa a stawka jest wysoka, bo chodzi o kontrolę nad innowacjami, kapitałem, 5G, technologią i ludźmi.

Jego zdaniem, Europa musi znaleźć własną drogę i wypracować swoją własną strategię. Ale potrzebuje kogoś, kto będzie miał wizję kontynentu.