Holandia nie chce Albańczyków

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że otrzymała od władz holenderskich notyfikację w sprawie zawieszenia ruchu bezwizowego do strefy Schengen dla obywateli Albanii. Haga tłumaczy to wzrostem nielegalnych pobytów.

Możemy potwierdzić, że KE otrzymała notyfikację od Holandii ws. Albanii w kontekście mechanizmu zawieszenia ruchu bezwizowego. Komisja teraz starannie oceni zawartość merytoryczną tej notyfikacji, w zgodzie z procedurami i w oparciu o dostępne dane i informacje - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Natasha Bertaud.

W kwietniu holenderski parlament przegłosował uchwałę wzywającą do zawieszenia ruchu bezwizowego dla Albańczyków. Obecnie ci, którzy mają paszporty biometryczne, mogą bez specjalnych pozwoleń wjeżdżać do UE na 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Unijne prawodawstwo przewiduje jednak w kwestii ruchu bezwizowego możliwość uruchomienia tzw. hamulca awaryjnego.

Rzeczniczka Komisji poinformowała, że kolejnym krokiem w procedurze po złożeniu notyfikacji jest poinformowanie o niej Rady UE, w której zasiadają przedstawiciele państw członkowskich, oraz Parlamentu Europejskiego. Następnie notyfikacja ma być przeanalizowana przez KE.

Decyzje o zawieszeniu możliwości ruchu bezwizowego nie mogą być podjęte w lekki sposób, a każdy krok prowadzący do uruchomienia mechanizmu (awaryjnego - PAP) będzie poddany bardzo dokładnej ocenie i analizie. W procedurze jest kilka kryteriów, które KE musi wziąć pod uwagę dokonując oceny - zaznaczyła Bertaud.

Wprowadzenie tzw. hamulca bezpieczeństwa w sprawie wiz było warunkiem ostatecznej zgody części państw członkowskich na liberalizację wizową dla sąsiadów UE.

Zgodnie z unijnymi regulacjami przywrócenie obowiązku wizowego dla obywateli kraju trzeciego możliwe jest w przypadku znaczącego wzrostu liczby imigrantów z tego kraju, którym odmówiono wjazdu albo którzy nielegalnie pozostają na terytorium Unii. Inna ewentualność to znaczący wzrost nieuzasadnionych wniosków o azyl albo brak współpracy państwa trzeciego w dziedzinie readmisji migrantów. Wizy można także przywrócić w sytuacji zagrożenia dla porządku publicznego albo bezpieczeństwa wewnętrznego.

Czterech holenderskich posłów, którzy półtora miesiąca temu wyszli z inicjatywą w tej sprawie argumentowało, że w Holandii przebywa obecnie sześć razy więcej Albańczyków niż oficjalnie jest zarejestrowanych.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmują państwa członkowskie w Radzie UE w oparciu o wniosek Komisji Europejskiej. Teoretycznie możliwe jest tymczasowe zawieszenie ruchu bezwizowego na dziewięć miesięcy, a jeśli nie ma poprawy, to może on być wstrzymany na dłużej (nie musi dotyczyć to wszystkich kategorii osób). Zawieszenie - jeśli doszłoby do skutku - dotyczyłoby nie tylko Holandii, ale wszystkich krajów strefy Schengen.

PAP, MS