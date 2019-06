Mamy to ! Miliardowa inwestycja Koreańczyków na Śląsku

Ponad miliard złotych chce zainwestować w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE) SK Innovation - firma z kapitałem koreańskim, która zamierza wybudować zakład produkujący separatory baterii litowo-jonowych w Dąbrowie Górniczej i zatrudnić co najmniej 300 osób.

O rozstrzygnięciu przez KSSE przetargu na sprzedaż działek o łącznej powierzchni 27,66 ha w dąbrowskiej dzielnicy Tucznawa i wydaniu pozytywnej decyzji o wsparciu inwestycji poinformowali w poniedziałek przedstawiciele Strefy.

Pozyskaliśmy strategicznego inwestora dla regionu - ocenił w poniedziałek szef KSSE Janusz Michałek. Jak zaznaczył, firma SK Innovation zainwestuje po raz pierwszy w Polsce. Planuje zatrudnić co najmniej 300 nowych pracowników do końca 2021 roku.

To kolejna duża inwestycja na terenie Tucznawy w Dąbrowie Górniczej. Jestem przekonany, że będzie to też zachęta do inwestowania dla innych dużych graczy, a także szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorców w roli partnerów, kooperantów, dostawców czy poddostawców” - wskazał szef KSSE.