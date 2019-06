Ropa popłynie „Przyjaźnią” 10 czerwca

Przywrócenie tłoczenia ropy naftowej jedną nitką od 10 czerwca br., postęp w rozmowach dotyczących odszkodowań - to efekt rozmów w Moskwie przedstawicieli spółek paliwowych ws. przesyłu ropy rurociągiem „Przyjaźń” - poinformował w poniedziałek resort energii.

To były dobre i konstruktywne rozmowy. Sprawa jest złożona, jednak obu stronom udało się wypracować porozumienie - ocenił cytowany w komunikacie minister energii Krzysztof Tchórzewski po spotkaniach spółek ws. przesyłu ropy rurociągiem „Przyjaźń”, które odbyły się w Moskwie.

Moskiewskie spotkanie było kontynuacją rozmów w Warszawie, które odbyły się z jego inicjatywy.

W spotkaniu, tak jak poprzednio, udział wzięły firmy odpowiadające za produkcję oraz logistykę ropy naftowej przesyłanej rurociągiem „Przyjaźń”, jak również przedstawiciele rafinerii odbierających surowiec tą drogą. Podczas spotkania ustalono przywrócenie tłoczenia ropy naftowej jedną nitką od dnia 10 czerwca br. Jednocześnie kontynuowane będą wcześniej uzgodnione działania dotyczące pełnego udrożnienia systemu przesyłowego. Nastąpił również postęp w rozmowach dotyczących odszkodowań - podał w poniedziałek resort.

ME poinformowało, że aby zapewnienić ciągłość przerobu polskich rafinerii, jak również zaopatrzenia w paliwa polskiego rynku, szef resortu wydał trzy decyzje w sprawie uwolnienia zapasów obowiązkowych ropy naftowej.

Minister Energii wystąpił także 21 maja 2019 r. do swojego odpowiednika Ministra Energetyki Federacji Rosyjskiej Aleksandra Novaka z wnioskiem o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie zaistniałego kryzysu, co niewątpliwie przyczyniło się do konstruktywnego przebiegu spotkań w Warszawie i Moskwie. Pozwoliło to także na wypracowanie technicznych rozwiązań dotyczących przywrócenia przesyłu ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” - napisnano w komunikacie w poniedziałek. Dzięki działaniom, podejmowanym przez Ministerstwo Energii i spółki paliwowe, zaopatrzenie rynku paliw w kraju odbywa się bez zakłóceń - podkreślił Tchórzewski.

Resort zapewnił, że nadal będzie monitorować sytuację w zakresie dostaw ropy naftowej i zaopatrzenia rynku w paliwa ciekłe do czasu pełnego rozwiązania sytuacji kryzysowej.

Wcześniej PKN Orlen podał, że podczas spotkania w Moskwie dotyczącego przywrócenia dostaw czystej ropy rurociągiem Przyjaźń do Polski stronie polskiej zaprezentowano mechanizm rekompensat między Transnieft a producentami ropy - podał PKN w komunikacie prasowym.

19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem „Przyjaźń” płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa. Białoruskie rafinerie ograniczyły produkcję paliw o 50 proc. Tranzyt ropy wstrzymała ukraińska Ukrtransnafta, a później także białoruski operator Homeltransnafta.

PERN, aby ochronić krajowy system przesyłowy i instalacje rafineryjne, 24 kwietnia wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej rosyjskiej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego systemu przesyłowego do bazy w Adamowie.

Ostatecznie Rosjanie wstrzymali przesyłanie ropy płynącej magistralą „Przyjaźń” na zachód. Tym samym surowiec przestał płynąć rurociągiem m.in. do rafinerii: w Płocku, Gdańsku i do dwóch niemieckich - rafinerii Leuna, należącej do Totala i w Schwedt, należącej do Rosneft Deutschland i do Shell Deutschland. Od tego momentu polskie rafinerie były zaopatrywane z morskich dostaw ropy, zostały też częściowo udostępnione zapasy obowiązkowe.

Pod koniec maja PKN Orlen informował, że czeski Unipetrol otrzymał informację od lokalnego operatora o wznowieniu dostaw dobrej gatunkowo ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych „Przyjaźń” do rafinerii w Litvinovie, należącej do Grupy Orlen. Jak podkreślił wówczas koncern, „zatrzymanie dostaw surowca rurociągiem +Przyjaźń+, które trwało od 26 kwietnia 2019 r. nie wpłynęło na poziom przerobu ropy naftowej w rafineriach Unipetrol”.

Unipetrol otrzymał informację od lokalnego operatora o wznowieniu dostaw dobrej gatunkowo ropy naftowej systemem rurociągów tranzytowych „Przyjaźń” do rafinerii w Litvinovie, należącej do Grupy Orlen - podał 28 maja PKN Orlen.

Pod koniec kwietnia, po tym, jak rurociągiem „Przyjaźń” zaczęła płynąć ropa zanieczyszczona chlorkami organicznymi o zwiększonym stężeniu, a normy zostały przekroczone 20-30 krotnie, rząd Czech zdecydowało udostepnieniu Unipetrolowi państwowych rezerw strategicznych surowca.

Minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak zapowiadał 19 maja, że dostawy ropy naftowej do Polski przez rurociąg „Przyjaźń” zostaną wznowione 20 maja.

Przedstawiciele polskich i niemieckich rafinerii rozmawiali niedawno z Rosjanami w Warszawie na temat wznowienia dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Ustalono, że dostawy mogłyby zostać wznowione po 9 czerwca; warunkiem jest przyjęcie reklamacji polskich i niemieckich rafinerii - poinformował wówczas PERN.

PAP, MS