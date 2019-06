Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,8 procent

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 16,9 mld zł w maju 2019 r., czyli spadła o 3,8% r/r, podała giełda.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2019 r. o 2,2% r/r do poziomu 16,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w maju 2019 r. 793,7 mln zł, o 6,9% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2019 r. wyniosła 57 909,95 pkt i była o 1,1% wyższa niż przed rokiem - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w maju 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 40,6% r/r do poziomu 84,98 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w maju spadła o 40,5% r/r i wyniosła 84,03 mln zł, podano również.

W maju 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 548,2 tys. szt., czyli o 16,6% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 6% r/r do poziomu 329,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 10,5% r/r do 119,7 tys. szt.

W maju 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 60,4% r/r do poziomu 92,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 53,1% r/r do 14,6 mln zł, wskazano.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,6 mld zł na koniec maja 2019 r. wobec 80,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w maju 2019 r. o 41,9% r/r do poziomu 211 mln zł” - czytamy dalej.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w maju 2019 r. 29,7 mld zł i była o 29,5% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2019 r. wyniósł 18,3 TWh, co oznacza wzrost o 0,2% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 33% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 4,1% r/r do poziomu 15,5 TWh, podano także.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w maju o 35,1% r/r do 13,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 61,1% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 32,2% r/r do poziomu 12,1 TWh - czytamy.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł w maju 2019 r. 12,8 TWh, co oznacza wzrost o 19,7% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 27,8% r/r osiągając w maju 2019 r. poziom 29,1 ktoe.

Kapitalizacja 411 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec maja 2019 r. wyniosła 611,14 mld zł (142,4 mld euro).

Łączna kapitalizacja 461 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec maja 2019 roku 1 182,4 mld zł (275,5 mld euro), wskazano również.

W maju 2019 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)SzSz